Bilan sportif du Northwest Herald du lundi 22 mai

BASE-BALL

Woodstock 7, Harvard 1 : À Woodstock, Sam Chapman a retiré 16 frappeurs sur des prises et a accordé deux coups sûrs alors que les Blue Streaks (7-21) ont battu les Hornets (3-21) lors de leur match de quart de finale du Class 3A Cary-Grove Regional lundi.

Hayden Haak et Kaden Perkins ont chacun réalisé deux points pour les Streaks. Chapman a également été 2 pour 3 avec un RBI.

Chapman a lancé 103 lancers et a accordé un point mérité.

Evan Martin des Hornets a réussi un circuit en solo et un doublé pour leurs seuls coups sûrs.

Les Streaks jouent à 16 h mercredi au CG contre l’hôte régional Trojans.

Hampshire 16, Guilford 2 : À Rockford, Austin Leonard a réussi une paire de circuits, un triple et un double et a frappé en quatre points alors que les Whip-Purs (17-15) battaient les Vikings dans un match hors conférence.

Leonard était 4 en 4. Victor Rodriguez Jr. était 2 en 2 avec un double, trois points produits et trois points. Casey Kaszniak était 2 en 3 avec un circuit et trois points produits

Jacobs 6, Boylan 4 : À Rockford, Owen Ziaja a réussi un circuit de trois points alors que les Golden Eagles (16-18) battaient les Titans dans un match hors conférence.

Spencer Drummond et Gavin Feck ont ​​claqué la porte dans les trois dernières manches avec un travail sans but. Drummond en a retiré deux en deux manches et Feck en a attisé trois en septième.

Burlington Central 7, Crystal Lake Central 4 : À Crystal Lake, Jake Johnson était 2 en 3 avec un double et deux points produits alors que les Rockets (15-15) battaient les Tigers (12-18) dans un match hors conférence.

Chase Powrozek était 2 en 4 avec deux points produits, Michael Person était 2 en 3 avec un point et Brady Gilroy était 2 en 4 avec un point.

Yosiah Peters avait deux points produits pour les Tigers, Drew Welder était 2 pour 4 et Carter Kelley avait un double RBI

Huntley 7, Palatin 5 : À Huntley, TJ Jakubowski a doublé en deux points alors que les Red Raiders (27-6) ont battu les Pirates dans un match hors conférence.

Joey Garlin était 2 en 4 avec un RBI, Ryan Bakes était 2 en 4 avec un RBI et CJ Filipek était 2 en 3 avec deux points pour les Raiders.

Andrew Ressler a lancé cinq manches, en a retiré cinq et a accordé un point mérité.

Barrington 12, Crystal Lake South 2 (6 auberge) : À Barrington, Joey McEnery a choisi un simple et a obtenu un point produit alors que les Gators (24-7) ont perdu contre les Broncos dans un match hors conférence.

Hersey 5, McHenry 3 : À Arlington Heights, Lleyton Grubich a réalisé un doublé RBI et Cooper Cohn a été 2 en 4 alors que les Warriors (20-14-1) ont perdu contre les Huskies.

Subvention 11, Dundee-Crown 10 : À Carpentersville, Mason Morawski a été 2 en 4 avec trois points produits alors que les Chargers (5-25) ont perdu contre les Bulldogs en hors-conférence.

Leth Pearson était 3 pour 4 avec un RBI pour DC.

Cary-Grove 11, Buffalo Grove 2 : À Cary, Matt Dillow a doublé et frappé en trois points alors que les Trojans (22-9) ont vaincu les Bison en action hors conférence.

Keenan Krysh a également réalisé un doublé de deux points produits. Nolan Pociejewski et Daniel Studer avaient chacun un RBI pour CG.

Nazareth 11, Crête des Prairies 1 : À La Grange Park, Karson Stiefer a frappé un circuit en solo pour les Wolves (13-21) lors de leur défaite sans conférence contre les Roadrunners, champions d’État en titre de classe 3A.

CROSSE FILLES

Crystal Lake Central 16, Rosaire 4 : À Huntley, Anna Starr, Addie Bechler et Monica Rueff ont chacune marqué quatre buts alors que l’équipe coopérative des Tigers battait les Royals lors de leur match de quart de finale de Huntley Sectional.

Central avance pour rencontrer Barrington à 17h30 mercredi dans une demi-finale de section.

Barrington 9, Huntley 5 : À Huntley, les Red Raiders ont terminé leur saison dans une défaite en quart de finale contre les Fillies.

CROSSE GARÇONS

Barrington 14, Cary Grove 12 : À Barrington, les Broncos ont devancé les Trojans dans un match de quart de finale de la section de Barrington.

Huntley 22, Grant 3 : À Huntley, les Red Raiders se sont qualifiés pour les demi-finales de la Grayslake North Sectional avec une victoire sur les Bulldogs.

Lacs 11, Crystal Lake Central 10 : À Grayslake, les Eagles ont résisté aux Tigers lors de leur match de quart de finale de la section nord de Grayslake.