Bilan sportif du Northwest Herald du lundi 22 août

Maggie Uhwat a abattu 10 attaques décisives et a eu deux as au service alors que Richmond-Burton battait Antioch 25-23, 25-20 lors de leur match de volley-ball hors conférence pour ouvrir la saison.

Alex Hopp a récolté 15 passes décisives et deux as, tandis qu’Elissa Furlan a ajouté sept attaques décisives et deux as. Uhwat et Furlan avaient chacun un bloc.

Johnsburg 2, Harvest Christian 0 : À Elgin, les Skyhawks ont gagné en deux sets, 25-12, 25-21, lors de leur premier match de la saison contre les Lions. Delaney Stern a récolté 38 passes décisives et Emmy Wizceb a réussi 22 attaques décisives.

Crystal Lake Central 2, Marian Central 0 : À Crystal Lake, Mykaela Wallen a mené les Tigers avec six attaques décisives alors qu’ils battaient les Hurricanes 25-17, 25-20 lors de leur match hors conférence.

Gabbie Anderson a récolté 19 passes décisives et deux as pour Central. Bree Hubacher a ajouté cinq attaques décisives et trois récupérations, tandis que Vivian Akalanou a contribué avec cinq blocs et trois attaques décisives.

Ella Conlon a mené les Hurricanes avec cinq attaques décisives, quatre récupérations et un as. Alex Rewiako a ajouté six passes décisives, deux récupérations et un as; Kaitlyn Mullen a récolté cinq passes décisives et deux as; et Delaney Rogge a réussi trois attaques décisives et trois récupérations.

Woodstock Nord 2, McHenry 0 : À McHenry, le Thunder a battu les Warriors 25-18, 25-21 dans leur match hors conférence.

Kylie Schulze a mené le Thunder avec 10 passes décisives, six attaques décisives, deux récupérations, un as et un bloc. Katie Wickersheim a réussi cinq attaques décisives avec quatre as et quatre récupérations. Lexi Hansen a ajouté quatre attaques décisives et Dani Hansen a eu trois récupérations.

Ella Jenkins a mené McHenry avec neuf passes, quatre récupérations et une passe. Ella Boland a ajouté trois attaques décisives, deux as et trois récupérations, et Mollie Hobson a réussi quatre attaques décisives et deux as.

Rockford Christian 2, Marengo 0 : À Rockford, les Royal Lions ont battu les Indians dans un match sans conférence, 25-21, 25-18.

Michaela Almeida a réussi cinq attaques décisives et quatre contres pour Marengo. Gianna Almeida a réussi un kill et quatre contres. Mia Lulinski a ajouté deux attaques décisives et deux blocs.

FOOTBALL GARÇONS

Marian Central 1, Johnsburg 1 : À Woodstock, les deux équipes se sont battues pendant une première mi-temps sans but et ont terminé avec une égalité.

Dix minutes après le début de la seconde période, Marian Central a pris les devants grâce à un but de Dominic Aragona assisté d’Alek Trojanowski. Cinq minutes plus tard, Johnsburg a répliqué avec un but de Jake Calhoun, assisté de Connor Benz, pour égaliser. Preston Michel était devant le filet avec huit arrêts pour les Vikings et Dawson Yegge a effectué 10 arrêts pour les Hurricanes.

Boylan 1, Huntley 0 : À Rockford, les Titans ont marqué leur but en seconde période et ont tenu bon pour battre les Red Raiders lors de leur match hors conférence.

Ethan Robertson a réussi cinq arrêts en première demie pour Huntley (0-1). David Pawlak a réalisé quatre arrêts en seconde période.

TENNIS FILLES

Grayslake Nord 6, McHenry 1 : À McHenry, les Knights ont balayé les simples pour remporter la victoire hors conférence.

Bella Moran (n ° 1) a remporté ses deux sets 6-1. Elyse Gawerecki (n ° 2) a gagné 6-2, 6-0 et Rosalia LaPorta (n ° 3) a gagné 6-0, 6-2. En double, Briana Pagac et Robyn George (No. 1) ont gagné en trois sets, 6-7, 6-1, 11-9. Jayashri Moran et McKenna Campbell (No. 3) ont gagné en trois sets, 4-6, 6-3, 14-12. Hannah Han et Hannah Inmon (No. 4) ont gagné 7-5, 6-3.

GOLF FILLES

Dundee-Crown 210, Jacobs 249 : Au Bonnie Dundee Golf Club, les Chargers ont remporté une victoire en conférence.

Pour les Chargers, Magen Laas a marqué un 48, Lydia Rodriguez a marqué un 50, Sophie Morawski a marqué un 54 et Katy Mensching a marqué un 58. Pour les Eagles, Marley Skarosi a marqué un 59, Anya Piaroski a marqué un 61, Emma Skarosi a marqué un 63 , et Kayla Doetsch a marqué un 66.

Coopérative Crystal Lake Central 181, Huntley 200 : À Lakewood, Delaney Medlyn a mené les Tigers à une victoire de la Fox Valley Conference contre les Red Raiders avec un 42.

Rylee Rud et Ella Smith ont tiré 46 coups, et Madeline Trannel a tiré 47 pour Central.

Aubrey Dingbaum a mené Huntley avec un 46. Sammi Campanelli et Maddie Sloan ont tiré 51, et Abby Panier avait un 52.

GOLF GARÇONS

Coupe DeKalb Mark Rolfing : Brendan Busky de Huntley a tiré un 78 pour prendre la quatrième place et mener les Red Raiders à la quatrième place dans l’épreuve à 12 équipes. Nathan Elm a ajouté un 86 pour Huntley.

Genève (317), Saint-Charles Nord (327) et Batavia (331) étaient les trois meilleures équipes. Dundee-Crown a terminé sixième avec un 351.

Coopérative Woodstock Nord 163, Harvard 181 : À Woodstock, Frank Ferru et Alex Treadway ont chacun tiré un 40 pour mener North devant les Hornets lors de leur match de la Kishwaukee River Conference.