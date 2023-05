Bilan sportif du Northwest Herald du lundi 15 mai

Preston Sarna a lancé un match complet et a retiré 13 frappeurs pour mener Marian Central à une victoire 2-1 contre Johnsburg à Woodstock lors des quarts de finale régionaux de classe 2A de Johnsburg lundi.

Sarna a accordé un point mérité sur cinq coups sûrs, et Adam Wrzos et Brodee Vermette ont chacun produit un point pour les Hurricanes (8-6). Marian affrontera Marengo mercredi en demi-finale régionale.

Le partant de Johnsburg, Ian Boal, a retiré 10 prises et a accordé deux points mérités sur trois coups sûrs. Jacob Lamotta a lancé une course pour les Skyhawks (5-21).

Crystal Lake Sud 4, Woodstock Nord 1 : À Crystal Lake, Dayton Murphy a frappé un circuit de trois points pour mener les Gators à une victoire hors conférence.

Samuel Kencharek a lancé une course pour les Gators (21-6), et le partant Jayden Gumprecht a retiré 10 prises en 5⅔ manches, accordant un point mérité sur six coups sûrs.

Blake Herrmann a lancé une course pour le Thunder (16-8).

Cary-Grove 3, Hampshire 2 (9 auberge) : Au Hampshire, Brendan Carter a marqué le point gagnant en neuvième manche pour mener les Trojans à une victoire FVC.

Carter, Hayden Dieschbourg et Daniel Stauder ont chacun lancé une course pour CG (20-8, 12-6) tandis que Peter Conneen est venu lancer 3⅓ manches de relève, en retirant huit et n’accordant pas de coup sûr.

Austin Leonard a terminé avec un point produit pour les Whips (16-15, 6-12), et le partant du Hampshire Austin Ernst en a retiré huit en 6⅔ manches, accordant deux points mérités sur sept coups sûrs.

McHenry 10, Grayslake Nord 0 (5 auberge) : À McHenry, Cooper Cohn a frappé deux coups de circuit pour mener les Warriors à une victoire sans conférence.

Cohn a conduit en quatre points pour mener McHenry (19-13-1), et Jack Stecker et Justin Karcz ont chacun conduit en deux. Lleyton Grubich a également terminé avec un point produit et a terminé avec huit retraits au bâton en quatre manches, ne permettant pas un point mérité sur deux coups sûrs.

Harvard 1, Alden-Hébron 0 : À Hébron, les Hornets n’ont réussi qu’un seul coup sûr, mais c’est tout ce dont ils avaient besoin pour remporter une victoire hors conférence.

Connor Pedersen a marqué le feu vert en troisième sur un groundout pour Harvard (2-21). Johnathan Brummett et Javon Ratcliff se sont combinés pour lancer sept manches, retirant 10 frappeurs sur quatre coups sûrs.

Justin Gritmacker et Spencer Zaccone ont combiné pour en retirer 12 et accorder un coup sûr aux Giants (14-12).

SOFTBALL

Woodlands Academy 8, Alden-Hébron 2 : Dans la catégorie 1A Pecatonica Regional, les Green Giants n’ont pas pu surmonter un déficit précoce de 5-0 et ont terminé leur saison en quarts de finale.

Marissa Johnson et Jessica Webber ont chacune lancé une course pour Alden-Hebron (4-9).

Cary-Grove 9, Grant 4 (6 auberge) : À Cary, Maddie Crick a réalisé quatre points pour mener les Trojans à une victoire hors conférence.

Aubrey Lonergan, Becca Weaver, Grace Kaiser et Allison Garski ont chacune terminé avec un RBI pour les Trojans (11-18). Addison Green a lancé un match complet, accordant trois points mérités sur cinq coups sûrs avec quatre retraits au bâton.

Huntley 11, Hampshire 1 (6 auberge) : Au Hampshire, Alyssa Bonner a frappé un coup de circuit et a réalisé deux points pour mener les Red Raiders lors de la reprise du match FVC suspendu de vendredi.

Clara Hudgens a inscrit deux points pour Huntley (23-6, 17-1), et Aubrina Adamik, Ava McFadden, Isabella Boskey et Grace Benson ont chacune terminé avec un point produit.

Mia Robinson a conduit dans une course pour les Whips (11-14, 5-12).

McHenry 6, Burlington Central 4 : À McHenry, les Warriors ont marqué deux points en sixième manche pour remporter une victoire FVC.

Maddie Hoffman a brisé une égalité 4-4 lorsqu’elle a marqué sur une erreur et Tatum Kornfeind a fait 6-4 pour McHenry (20-7-1, 13-4) sur un double au champ gauche. Vanessa Buske et Abby Geis ont chacun inscrit un point tandis que Buske a lancé un match complet, accordant quatre points mérités sur 10 coups sûrs.

Danielle Durckel, Emily Rafferty et Makayla McEwen ont chacune terminé avec un point produit pour les Rockets (8-20, 4-13).

Woodstock Nord 1, Carmel 0 : À Woodstock, Norah Mungle a lancé le coup franc en cinquième manche et JoJo Vermett a lancé un match complet, retirant 12 frappeurs et n’accordant pas de point sur deux coups sûrs.

CROSSE GARÇONS

Glenbard Ouest 18, McHenry 4 : À Glen Ellyn, les Red Raiders n’ont pas pu s’accrocher dans un match difficile sans conférence.