Bilan sportif du Northwest Herald du jeudi 25 mai

Will Geske de Huntley participe à la rencontre de tennis d’État pour garçons de classe 2A au lycée Prospect le jeudi 25 mai 2023. (Sandy Bressner – [email protected]/)

Tennis garçons

Tournoi d’État IHSA : En classe 1A, Logan Wasilk de Crystal Lake Central a gagné 6-0, 6-4, avant de perdre son deuxième match 7-5, 6-1. Il a remporté ses deux prochains matchs 6-2, 6-1 et 6-2, 6-0, respectivement, et continuera à jouer vendredi à Rolling Meadows.

Jacob Kim de Prairie Ridge a perdu son match d’ouverture jeudi 6-2, 6-3, avant de remporter ses deux matchs suivants 6-1, 6-2 et 4-6, 6-3, 12-10, respectivement. Il a ensuite terminé son tournoi avec une défaite de 7-6 (5), 6-2.

La paire de double de Prairie Ridge Jaylan Tucker et Cole Palese a gagné 6-1, 6-0, pour commencer les choses avant de perdre au deuxième tour 6-0, 6-0. Le duo a terminé sa course avec une défaite de 6-0, 7-5.

Kento Ono et Brandon Oconer de Crystal Lake Central ont remporté leur premier match 6-0, 7-6 (7), puis ont perdu 6-0, 6-2. Les Tigers ont terminé avec une défaite de 6-2, 6-2.

La paire de double de Crystal Lake South Aaron Koh et Jack Dacy ont perdu leurs deux matchs, perdant respectivement 6-2, 6-1 et 6-1, 6-2.

Vince Perez et Liam Hanson de Woodstock ont ​​perdu leurs deux matchs 6-0, 6-2 et 6-1, 6-2, respectivement.

En classe 2A, Will Geske de Huntley a remporté son match du premier tour 6-1, 6-2, avant de perdre au deuxième tour, 6-0, 6-2. Geske a rebondi en 6-2, 4-6, 10-2, mais a ensuite terminé sa course avec une défaite de 6-4, 6-1.

Bryce Shechtman de Cary-Grove a perdu son match d’ouverture 6-2, 6-0 et son match de consolation 6-3, 6-0, pour mettre fin à son tournoi alors que Braden Koffen du Hampshire a perdu son premier match 6-0, 6-0 et puis a abandonné son deuxième match 6-4, 6-2.

L’équipe de double de Jacobs, August Nelson et Soham Kalra, a perdu son premier match 6-1, 6-1, puis a battu Ben Hein et Jonathan Stec de Huntley 3-6, 6-2, 14-12, dans leur premier match de consolation. Le duo a perdu son prochain match 6-1, 6-0, pour terminer le tournoi. Hein et Stec ont perdu leur premier match 6-1, 6-1.

Base-ball

Jacobs 9, Dundee-Crown 4 : À Carpentersville, au Class 4A DC Regional, Paulie Rudolph était 2 en 4 avec un doublé et deux points produits alors que les Golden Eagles (17-18) battaient les Chargers (6-26) dans leur demi-finale régionale de Class 4A DC.

Jacobs se qualifie pour le match de championnat de samedi à 11 h contre McHenry (21-14).

Owen Ziaja a conduit en deux points et Christian Graves et Nick Gottfried ont chacun réussi un coup sûr RBI.

Graves a accordé deux points mérités dans une victoire complète, en marchant sept et en attisant cinq.

Leth Pearson a réussi un doublé RBI pour les Chargers.

Burlington Central 8, Dixon 0 : À Rochelle, Junior Michael Person a retiré 13 prises en un coup sûr, et Brady Gilroy et Matt Lemon ont chacun frappé des circuits en solo alors que les Rockets ont remporté une demi-finale régionale 3A Rochelle.

La personne n’a pas autorisé un coup sûr pendant 6 manches 2/3, mais un simple bloop est tombé entre trois défenseurs dans le champ central peu profond pour le briser. Il a également marché deux frappeurs et n’a autorisé que quatre coureurs de base dans le match, terminant le match complet avec 96 lancers.

Gilroy a frappé un coup de circuit en solo à gauche avec un retrait en fin de première, puis Mitchell Pedrigi a été touché par un lancer avec les bases chargées pour une avance de 2-0. Lemon a mené le bas de la seconde avec une autre explosion en solo vers le court porche dans le champ gauche, puis Jake Johnson a réussi un doublé RBI à deux retraits avant que les Rockets ne marquent un autre but sur une erreur pour une avance de 5-0 en deux manches.

Chase Powrozek a couronné un sixième de trois points avec un simple de deux points produits à gauche après qu’une erreur de deux retraits ait maintenu la manche en vie pour les Rockets. AJ Payton a terminé avec trois coups sûrs et deux points, Johnson était 2 en 3 avec un double.

Burlintgton (18-17) se qualifie pour le match pour le titre régional de samedi contre Sterling à 14 h

Antioche 6, Crystal Lake Central 2 : À Antioche, au Class 3A Antioch Regional, les Sequoits ont marqué deux fois chacun en quatrième, cinquième et sixième manches pour vaincre les Tigers (11-19) en demi-finale.

James Dreher de Central a été 4 en 4 avec une course. Rhett Ozment était 2 pour 4 avec un RBI.

Hampshire 5, De Kalb 3 : Au Hampshire, Evan Spenk a frappé un doublé de deux retraits et de deux points au quatrième qui s’est avéré être le facteur décisif pour les Whip-Purs dans une demi-finale régionale 4A Hampshire. Dominick Kooistra a réussi deux coups sûrs et marqué pour les Whip-Purs ( 20-15).

Austin Ernst a lancé cinq manches sans but de trois coups sûrs pour remporter la victoire. Le Hampshire se qualifie pour la finale pour affronter Huntley à 11 heures samedi.

« Nous sommes confiants. Tout peut arriver », a déclaré l’entraîneur du Hampshire, Frank Simoncelli.

« Peu importe ce que vous faites en saison régulière, peu importe le match en saison régulière. C’est un tout nouveau jeu et nous avons une bonne équipe. Ils sont passés par là et nous voulons relever le défi.