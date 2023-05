Bilan sportif du Daily Chronicle du samedi 6 mai

Les lanceurs de Sycamore Teague Hallahan, Lucas Winborn et Kiefer Tarnoki se sont combinés pour un samedi sans coup sûr alors que les Spartans ont battu Cary-Grove 7-5 dans un match de baseball hors conférence.

Owen Piazza a doublé et a produit deux points pour Sycamore (19-3). Tarnoki et Kyle Hartmann avaient chacun un RBI, et Conner Williar était 2 en 2 et a marqué deux fois.

Les Troyens (19-5) ont marqué trois buts en cinquième et deux en sixième sans coup sûr.

SOFTBALL

Sycamore 16, Glenbard Sud 6 (5 auberge) : À Sycamore, les Spartans (18-7) ont ouvert le jeu avec une quatrième manche de huit points lors de leur victoire hors conférence contre les Raiders.

Haley Von Schnase était 3 pour 3 avec trois points produits, Tia Durst était 3 pour 4 avec trois points produits et Addison McLaughlin était 3 pour 5 avec trois points produits.

Kaitlyn Williams a été 2 en 4 avec deux points produits pour les Spartans.

Gênes-Kingston 5, Rochelle 2 : A Gênes, les Cogs (11-14) ont marqué trois en cinquième et un en sixième pour la victoire de retour sur les Hubs.

Christine Vinditti, Kiearah Mitchell et Olivia Vasak avaient chacune un RBI pour GK. Emily Trzynka et Violet Northrup ont chacune réussi un coup sûr et marqué deux points chacune.

Mitchell a lancé un match complet, en retirant sept sans but sur balles, tout en accordant deux points mérités.

Athlétisme filles

Invitation Gênes-Kingston : Ellie Logsdon des Cogs a remporté les 100, 200 et 400 pour les mener à la troisième place de leur propre invitation.

Seneca a gagné avec 171 points, Harvard a terminé deuxième avec 85 1/2 et GK a terminé troisième avec 83 1/2.

L’équipe de relais 4×800 de G-K composée de Regan Creadon, Rowan Ellis, Emily Spence et Dulce Ibarra a pris la deuxième place, tout comme le relais 4×100 d’Ava Hardy, Emma Hartzell, Becca Poloto et Lodgson.

Creadon, Azura Camargo, Emily Spence et Ibarra ont pris la quatrième place du relais 4×400.

Athlétisme GARÇONS

Invitation Gênes-Kingston : Hinckley-Big Rock a récolté la plupart de ses 27 points au 400 m, où Jake Juneau et Alex Casanas ont terminé 1-2.

GK a terminé cinquième de la compétition avec 56 points, mené par le troisième de Kyle Halter au 400 m.

Everett Willis d’Indian Creek a terminé deuxième au lancer du disque.

Rencontre du comté de Kane : À St. Charles, Brayden Farmer, senior de Kaneland, a remporté le saut à la perche à 14-5 alors que les Knights ont pris la troisième place lors de la rencontre vendredi soir.

Batavia a gagné avec 139 points, St. Charles North (92) a terminé deuxième et Kaneland (77) a terminé troisième.

Farmer et un autre voltigeur ont dégagé 14-2 et il a traîné sur les ratés avant de faire 14-5 et l’autre concurrent a raté, donnant la victoire à Farmer.

Le sauteur en hauteur de deuxième année Freddy Hassan a fait 6-5 pour prendre la deuxième place. Le sauteur en longueur Anthony Urban a pris la quatrième place.

FOOTBALL FILLES

Coopérative Hinckley-Big Rock 7, Marengo 3 : Katelyn Curtis a enregistré son premier tour du chapeau pour soulever H-BR, tête de série n ° 6, devant les Indiens n ° 7 dans une classe 1A Indian Creek Regional.

Josie Rader a inscrit deux buts et deux passes décisives pour H-BR. Alyssa Swanson et Lilliana Martinez ont chacune marqué un but.

H-BR joue Indian Creek à 16h30 mardi.

JUCO SOFTBALL

Collège Kishwaukee 12-7, Collège communautaire d’Oakton 4-8 : À Malte, les Kougars (12-41) ont partagé leur programme double avec les Owls lors de leur finale de saison régulière.

Kendall Anseth était 2 en 4 avec trois points et quatre points produits dans le premier match. Katie Taylor était 3 pour 4 avec trois points produits. Eden Lindenmeyer a marqué trois fois et a frappé en deux.

Reese Ward en a retiré six et a lancé un match complet.

Dans le deuxième match, Kayla Wiedemann a réussi un circuit pour les Kougars et a obtenu quatre points produits. Lindenmeyer était 4 sur 5 et Anseth était 2 sur 4 avec un RBI.