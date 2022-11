Bilan sportif du Daily Chronicle du samedi 26 novembre

L’équipe féminine de basket-ball de la Northern Illinois University tirait sur tous les cylindres et n’a jamais traîné dans sa déroute 87-50 des aspirants de marine samedi après-midi au Alumni Hall. NIU a tiré au nord de 48% à la fois du terrain et au-delà de l’arc tout en maintenant la Marine à 14% sur trois dans la victoire.

“Je pense que notre intensité défensive était bonne hors du vestiaire et évidemment, quand vous tirez aussi bien que nous l’avons fait tôt, cela attire beaucoup de monde”, a déclaré l’entraîneure Lisa Carlsen. “Le tir est une chose contagieuse – je pensais que nous partagions très bien le basket. Et encore une fois, j’ai pensé que notre intensité défensive a vraiment déclenché notre attaque.

Emma Carter a mené les Huskies (5-1) avec 14 points, A’Jah Davis a ajouté 13 points et 11 rebonds pour son deuxième double-double de l’année et Tara Stauffacher et Janae Poisson ont marqué 10 points chacune. Chelby Koker a récolté huit passes décisives.

Basket-ball garçons

DeKalb 71, Galesburg 40: A Galesburg, les Barbs ont remporté deux matchs samedi pour remporter le titre.

DeKalb a roulé dès le départ contre les hôtes pour remporter le titre. Darrell Island a marqué 19 points dans la victoire.

Les Barbs ont obtenu une place dans le dernier match avec une victoire de 60-45 sur Chicago Wells. Sean Reynolds a ouvert la voie avec 15, Jackson Kees en a ajouté 12 et Davon Grant a marqué 10.

Rochelle 51, Sycomore 45: A Sycamore, Lucas Winburn a marqué 18 points dans la défaite des Spartans.

Jaxon Tierney en a ajouté 14 lors du dernier match du tournoi des fêtes de Strombom.

Indian Creek 73, Horizon 37: À Elgin, Jeff Probst a marqué 25 pour mener les Timberwolves.

Angel Monnarez en a ajouté 19 pour Indian Creek.

Hinckley-Big Rock 69, Milledgeville 47: À Oregon, les Royals ont remporté une paire de victoires pour prendre la cinquième place. Contre Milledgeville, Ben Hintzsche Max Hintzsche a marqué 13 points chacun.

Justin Wentzlaff en a ajouté 12 et Martin Ledbetter a récolté 10 points et 10 rebonds.

Les Royals ont commencé la journée avec une victoire de 57-34 sur Rockford Christian. Ledbetter a récolté 18 points et huit rebonds dans la victoire.

Ledbetter a récolté en moyenne 13 points et 7,8 rebonds pour faire partie de l’équipe de tous les tournois.

Basket filles

Gênes-Kingston 62, Somonauk 26: À Somonauk, Bryce Boylen a mené les Cogs avec 14 points dans la victoire.

Ally Poegel a inscrit 12 points dans la victoire.

Parkview sur invitation: Hinckley-Big Rock a partagé une paire de matchs, dont une victoire de 52-29 contre Calumet Christian.

Sami Carlino a mené les Royals avec 14 points et Devin Werner en a ajouté 10.

Contre une défaite 53-44 contre Parkview Christian, Anna Herrman a marqué 16 et Carlino a marqué 11.

Basket masculin

UNI 83, NIU 76: À Cedar Falls, Iowa, Keshawn Williams a marqué 28 dans la défaite des Huskies.

Menant de seulement deux avec deux minutes à jouer, Northern Iowa a utilisé une rafale de 7-0 pour retenir NIU. David Coit a ajouté 14 points pour NIU, Armandas Plintauskas a marqué un record de carrière de 12 et Zarique Nutter a ajouté 10 points.