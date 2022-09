Bilan sportif du Daily Chronicle du samedi 24 septembre 2022

Riley Newport a remporté le Flyin ‘Hawk XC Invitational à Bartlett samedi, terminant en 15:11 pour une victoire de plus de 12 secondes.

Jacob Barraza a terminé cinquième pour les Barbs en 15: 37,1, aidant DeKalb à prendre la cinquième place en équipe.

Course de la rivière Rock : À Sterling, les garçons Sycamore étaient deuxièmes avec 99 points tandis que Kaneland était quatrième avec 135 points, à égalité avec Hampshire.

Evan Nosek a remporté la course en 15:38.1 pour les Knights. Naif Al Harby de Sycamore a terminé quatrième en 15:55.7. Zachary Murdock de Kaneland était à environ 2 secondes d’un top 10, terminant 11e en 16: 17,9.

Cross-country filles

Course de la rivière Rock : À Sterling, Kaneland a terminé quatrième et Sycamore a pris la 10e place.

Hayley King a terminé 15e pour les Spartans en 19: 45,3, tandis que Danielle Bower a rythmé Kaneland avec un 19: 57,7 pour la 22e.

Football garçons

Tournoi à la ronde GK : À Gênes, les Cogs sont allés 2-0 avec des victoires contre Hinckley-Big Rock (10-0) et Richmond-Burton (4-1).

Contre RB, Diego Espinoza a marqué deux fois, avec Junior Leon et Julian Lara-Para ajoutant des buts. Lors de la victoire contre H-BR, les Cogs ont obtenu deux buts chacun de Jay Wolcott, Leon et Brayan Garcia. Lara-Para, Max Rodriguez, Javier Pizano et Espinoza ont ajouté des buts.

Sandwich 5, Indian Creek 5 : Les Timberwolves ont perdu 2-0, ont marqué quatre matchs de suite pour prendre une avance de 4-2 et se sont échappés avec un match nul 5-5 lors du retour à la maison.

Kaneland 3, La Salle-Pérou 1 : À Maple Park, les Knights ont obtenu la tête de série n ° 2 du tournoi Interstate 8 avec la victoire.

Johnsburg 5, Sycomore 2 : A Johnsburg, les Spartans ont chuté malgré les buts de Jack Wilson et Cameron Kruskol.

Golf pour garçons

Invitation sterling: A Sterling, Kaneland a terminé deuxième, Sycamore cinquième et DeKalb sixième.

Les Knights ont tiré un 313, à deux coups du titre par équipe. Zach Ramos a terminé troisième avec un 76, à deux coups de la tête. Bradley Franck a tiré un 77 pour la quatrième place et Wesley Hollis un 79 pour prendre la cinquième place.

Sycamore a tiré un 350 et DeKalb un 351. Ryan Polly a rythmé les Spartans avec un 83, et Daniel Rowan a également cardé un 83 pour les Barbs.