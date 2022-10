Bilan sportif du Daily Chronicle du samedi 22 octobre 2022

Riley Newport et Jacob Barraza ont terminé 1-2 samedi à la classe 3A Harlem Boys Cross Country Regional, aidant DeKalb à terminer quatrième.

Newport a gagné par cinq secondes sur son coéquipier, terminant en 15:28.4. Eduardo Castro a été le deuxième Barb le plus rapide, avec un temps de 16:57, soit 0,2 seconde d’avance sur son coéquipier Riley Collins.

Les Barbs se qualifieront pour la section de Lake Park la semaine prochaine.

Du côté des filles, DeKalb a terminé cinquième pour se qualifier pour la section. Korima Gonzales a terminé neuvième en 19: 37,6 pour mener DeKalb. Brenda Aquino a terminé 24e en 20: 40,2.

Sectionnel en argent sterling de classe 2A: À Sterling, les garçons de Kaneland étaient deuxièmes avec 77 points, à seulement 15 points de Glenbard South. Sycamore a pris la quatrième place.

Evan Nosek était à 10 secondes d’une victoire, terminant derrière le 15:12.5 de Dale Johnson sur son parcours à domicile. Son coéquipier de Kaneland, David Valkanov, a terminé quatrième en 15:39.4.

Naif Al Harby a mené Sycamore en 15:48.5, tandis qu’Ethan Solfisburg a terminé 12e en 16:12.5.

Les deux équipes se qualifient pour la section de Kaneland.

Les filles de Kaneland ont pris la quatrième place et Sycamore a terminé sixième dans la course dominée par Dixon. Hayley King a terminé 10e pour Sycamore en 19: 51,8, tandis que Danielle Bower a mené les Knights au 13e rang en 20: 01,4.

Les deux équipes se qualifieront pour la section de Kaneland la semaine prochaine.

Régional de Winnebago de classe 1A: À Winnebago, Violet Northrup de Gênes-Kingston a terminé 33e, gagnant une place dans la section de l’Oregon la semaine prochaine.

Northrup a terminé en 21: 16,34.

Classe 1A Rock Falls Régional: À Rock Falls, Caroline Bend, senior d’Indian Creek, a pris la 12e place pour se qualifier pour la section de l’Oregon la semaine prochaine.

Bend terminé en 20:41.

Football garçons

Dundee-Crown 2, DeKalb 1 : Lors de la section de classe 3A de Harlem, la course des séries éliminatoires des Barbs s’est terminée lors du match de championnat.

Dundee-Crown a frappé en premier, prenant une avance de 1-0 à la pause et ajoutant un but en seconde période. Josiah Antimo a ramené les Barbs à moins d’un but sur une passe décisive de Landon Weishaar, mais ils n’ont pas pu marquer à nouveau.

Après avoir gagné 4-1 contre Harlem lors du match de barrage, les Barbs ont éliminé l’équipe la mieux classée de la région, Rockford East, 2-1.