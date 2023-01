Bilan sportif du Daily Chronicle du samedi 21 janvier 2023

L’équipe masculine de basket-ball de la Northern Illinois University a tiré plus de 72% en première mi-temps et a mené fil à fil lors d’une victoire 88-67 contre l’est du Michigan samedi après-midi à Ypsilanti, Michigan.

David Coit a marqué un sommet d’équipe de 24 points avec cinq passes décisives, Zarique Nutter a ajouté 19 points, Darweshi Hunter a ajouté 16 points et Anthony Crump a marqué 13 points alors que les Huskies ont remporté leur deuxième victoire consécutive sur la route et sont passés à 3-3 en ligue. jouer.

“Après le match de Miami, nous savions que nous étions un très bon club de balle lorsque nous faisions certaines choses”, a déclaré l’entraîneur-chef du NIU, Rashon Burno. «Partagez le ballon, jouez intelligemment, limitez les revirements et rebondissez. Ce sont des domaines qui nous ont tourmentés toute l’année, et nous n’avons pas toujours fait au mieux de nos capacités, mais cette équipe est résiliente, elle a fait ses preuves. Chaque fois que vous pouvez partir sur la route et en gagner deux de suite, cela en dit long sur votre club de balle.

Basket-ball garçons

DeKalb 69, Auburn 43: A Rockford, les Barbs ont dominé la seconde mi-temps pour la victoire hors conférence.

Davon Grant a marqué 23 et Sean Reynolds en a ajouté 15 pour les Barbs.

Hinckley-Big Rock 38, Winnebago 36: À Winnebago, les Royals ont obtenu 17 points et 10 rebonds de Martin Ledbetter dans la victoire.

Ben Hintzsche a ajouté neuf points pour les Royals (19-5).

Basket filles

LaSalle-Pérou 58, Kaneland 55 (OT): À Maple Park, les Knights sont revenus d’un trou 14-5 après un, mais sont tombés en prolongation face aux Cavaliers.

Kailey Plank a marqué 22 points pour les Knights (10-12, 6-4 Interstate 8) et Kendra Brown en a ajouté 16.

Quilles de garçons

Sectionnel Guilford: Sycamore senior Evan Borowicz a frappé son billet pour l’État, lançant un 1 266 pour gagner une place de qualification automatique par neuf quilles.

Les Spartans ont terminé huitièmes en équipe avec 5 676 191 quilles de la dernière place de qualification.

Aucun des trois individus DeKalb en compétition n’a avancé. Vojtech Cisar a lancé un 1 194 pour mener les Barbs.

Les filles dansent

Sectionnel Genève: DeKalb a pris la deuxième place dans la division 2A avec un 87,2 pour faire le tournoi d’État.

Les Barbs étaient à moins de 1,4 du titre, revendiqué par Whitney Young.

Sectionnel d’Elgin Sud: Sycamore a terminé 11e de la division 2A, marquant un 78,6 et ratant une place d’État.

Coupe Washington: Hinckley-Big Rock a terminé 10e de la division 1A, marquant un 69,97 et ratant la qualification pour l’État.

Basket-ball féminin

Est du Michigan 66, NIU 61 (OT): À Ypsilanti, Michigan, NIU a eu la chance de gagner à la fois à la fin du temps réglementaire et en prolongation, mais est tombé aux mains des Eagles.

Chelby Koker en a marqué 25, tandis qu’A’Jah Davis a obtenu son 21e double-double cette année avec 21 points et 13 rebonds.

Les Huskies ont eu une chance de gagner le match en temps réglementaire, mais le corner 3 de Sidney McCrea a été annulé pour forcer la prolongation. Mené 64-61 dans les dernières secondes en prolongation, Koker a eu deux occasions sur la ligne des 3 points mais n’a pas pu faire le panier égalisateur.