Bilan sportif du Daily Chronicle du samedi 17 décembre 2022

Zack Crawford a remporté la catégorie de poids de 160 livres samedi au Glenbrook South Invitational.

Gus Cambier a terminé troisième à 152 livres, tandis que Cooper Bode a terminé quatrième à 170. Gable Carrick a également terminé quatrième à 195 et Taylor Lockhart cinquième à 113.

Kaneland troisième à Stillman Valley : À Sillman Valley, Kamron Scholl a remporté un titre à 120 livres alors que les Knights ont terminé troisième au classement général.

Max Pietak (195) et Nate Diaz (220) ont terminé deuxièmes pour Kaneland, et Caden Grabowski a terminé troisième à 132.

Pour Genoa-Kingston, Julian Torres a perdu le combat pour le titre à 182 livres en prolongation, prenant la deuxième place.

Basket filles

Kaneland 55, vallée de Metea 43 : À Maple Park, Kendra Brown en a inscrit 17 pour mener les Knights.

Kailey Plank a ajouté 12 et Lexi Schueler 11 pour les Knights (7-5).

Gênes-Kingston 54, Rochelle 50 (OT): À Gênes, Ally Poegel a frappé un 3 points pour égaliser les choses dans le règlement et effacer une avance de 11 points des Hubs alors que GK (8-6) l’emportait en prolongation.

Poegel a mené les Cogs avec 22. Emily Trzynka et Bryce Boylen en avaient chacun 12.

Basket-ball féminin

SIUE 62, NIU 60 : À DeKalb, la séquence de huit victoires consécutives des Huskies s’est terminée par une défaite contre les Cougars (1-8).

« Nous avons eu des occasions de prolonger l’avance et nous n’avons pas pu le faire », a déclaré l’entraîneure-chef Lisa Carlsen après le match de samedi. “Cela s’est joué sur les dernières possessions, mais nous allons regarder le milieu de ce match et être probablement plus déçus qu’autre chose. Grâce à SIUE, ils ont été l’équipe la plus coriace pendant 40 minutes.

Les Huskies (8-2) ont mené tout au long et menaient 53-38 en fin de troisième. La première avance des Cougars est venue avec 2:57 à faire, en hausse de 57-55, et elle est passée à quatre. Tara Stauffacher a volé une passe entrante et s’est connectée pour un lay-up et une égalité 60-60 avec 5,6 secondes à jouer. SIUE a répondu avec un seau pour reprendre la tête; les Huskies ont eu une chance d’égaliser, mais le lay-up de Janae Poisson s’est déroulé au buzzer.

Chelby Koker a mené les Huskies au chapitre des points pour le troisième match consécutif avec 18 points, ajoutant cinq interceptions. A’Jah Davis a réalisé un double-double pour le sixième match consécutif avec 14 points et un record de 13 rebonds.

Les Huskies n’ont pas gagné neuf matchs de suite depuis 1971.

Basket-ball garçons

Kaneland 88, Johnsburg 71 : A Kaneland, Parker Violett a inscrit 18 points pour mener les Knights (10-1).

Gevon Grant et Troyer Carlson en avaient 17 chacun, Johnny Spallasso en a marqué 11 et Freddy Hassan en a ajouté 10 pour les Knights, qui accueillent Plano mardi.

Basket masculin

VCU 90, NIU 63 : VCU a ouvert une avance de 18 points dans les six premières minutes de la compétition alors que les Rams ont dominé les Huskies.

Keshawn Williams a terminé avec un record d’équipe de 16 points, tandis que Zarique Nutter a ajouté 11 points et un record d’équipe de huit rebonds.

“Ces deux derniers matchs contre Gonzaga et VCU sont deux matchs difficiles”, a déclaré l’entraîneur-chef du NIU, Rashon Burno. «Mais je voulais plus d’efforts, je voulais plus d’exécution. C’est notre responsabilité en tant que personnel et en tant que programme. En ce moment, nous ne sommes pas un bon club de balle parce que nous n’arrivons pas à exécuter pendant de longues périodes à la fois. Nous avons plusieurs fois, mais nous devons nous améliorer et mieux performer, surtout sous les grosses lumières.