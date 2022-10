Bilan sportif du Daily Chronicle du samedi 15 octobre 2022

L’équipe de tennis des filles Sycamore a remporté la section de classe 1A Rochelle, terminant avec 31 points et faisant avancer les quatre entrées au tournoi d’État de la semaine prochaine.

Elizabeth Kleckner a remporté la couronne en simple, battant sa coéquipière Abby Golembiewski en finale 6-1, 6-2. Les deux se qualifient pour la finale, qui commence jeudi.

En double, Jetta Weaver et Sabrina Ezell ont pris la troisième place, battant leurs coéquipières Madyson Block et Becca Allen, 6-1, 6-4 pour prendre la troisième place. Les deux équipes s’affronteront à l’état.

DeKalb n’a pas quitté la classe 2A St. Charles North Sectional. Kaneland n’a pas quitté la section 1A Wheaton St. Francis.

Cross-country

Conférence Vallée de DuPage : À Waubonsie Valley, DeKalb a terminé avec deux des trois meilleurs coureurs et a pris la troisième place du côté des garçons.

Riley Newport a gagné par 10 secondes, remportant son deuxième titre de conférence consécutif avec un 14:54. Jacob Barraza a terminé troisième en 15: 27,2.

Du côté des filles, DeKalb a terminé sixième. Korima Gonzalez a mené les Barbs à la 15e place en 19: 16,7

Interstate 8 : À Baker Lake, Kaneland a devancé Sycamore du côté des garçons pour une victoire de sept points.

Evan Nosek a mené les Knights en 15:55, 20 secondes devant Naif Al Harby de Sycamore. David Volkanov de Kaneland a terminé troisième en 16:23, et le duo Sycamore d’Ethan Solifsburg (16:42) et Corey Goff (16:44) a terminé quatrième et cinquième. Evan Whildin de Kaneland a terminé la domination des deux équipes en tête du classement avec une septième place en 16:45.

Du côté des filles, Sycamore a terminé quatrième, menée par Hayley King qui a pris la cinquième place en 20:09.

Football garçons

De Kalb 4, Harlem 1: À DeKalb, les Barbs ont effacé un déficit précoce d’un but pour un 4-1 contre Harlem dans un match de barrage du Class 3A Harlem Regional.

Après que les Huskies aient marqué, Ben Fleming a égalisé. Lando Weishaar a ajouté trois autres buts pour assurer la victoire.

Les Barbs avancent pour affronter Rockford East à 16h30 mardi à Harlem.

Volley-ball filles

Blocktoberfest : À Plainfield Central, Genoa-Kingston a pris la sixième place contre les écoles 3A et 4A.

L’équipe a battu Hinsdale Central 25-19, 25-13 et Minooka 25-17, 25-22. Ils ont perdu contre Bolingbrook 13-25, 25-19, 15-2 puis ont battu Wheaton North 25-16, 25-22. Ils ont perdu contre St. Francis 17-25, 25-21, 17-15.

Alayna Pierce a eu 62 attaques décisives et 63 récupérations, Lily Muelle a obtenu 33 attaques décisives et sept blocs, Hannah Langton a obtenu 71 attaques décisives, cinq as et 17 passes et Alvia Keegan a obtenu 44 attaques décisives, 19 récupérations, six as, cinq blocs et 93 passes.