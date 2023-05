Bilan sportif du Daily Chronicle du samedi 13 mai

Ethan Yost, senior de Kaneland, a remporté l’exercice au sol lors de la rencontre de gymnastique d’État IHSA Boys samedi.

Yost a affiché un 9,5 au sol pour remporter l’épreuve, battant le 9,45 de Luca Marzullo de Lake Park.

Yost s’est assuré que sa dernière rencontre avant de se rendre à l’Université de St. Louis pour étudier la prémédecine était en bonne santé. Yost a été chirurgical dans sa performance et a remporté le titre au sol.

« Je suis tellement excité », a déclaré Yost, qui a terminé troisième de la ronde préliminaire vendredi.

« Je ne m’attendais à rien. Mais j’ai bloqué mes passes aujourd’hui, ce qui était définitivement une amélioration par rapport à vendredi.

Préparation au softball

Indian Creek 7, Somonauk 1: À Shabbona, Maddison Bogle a réussi trois coups sûrs, marqué et conduit dans une course dans la victoire.

Emily Frazier et Avery Boehne ont réussi deux coups sûrs, Boehne en conduisant deux et marquant un point. Boehne a également lancé un match complet, en a retiré huit sur des prises, a accordé trois coups sûrs et n’a pas accordé de point mérité.

Platane 17, Bartlett 2: A Bartlett, Tia Durst a réussi trois coups sûrs et a produit cinq points pour les Spartans (20-8).

Kaitlyn Williams a eu deux coups sûrs et trois points produits et Kairi Lantz a eu deux coups sûrs.

Bloomington Central catholique 5, Kaneland 2: À Rockridge, les Knights (12-16) ont terminé le tournoi avec une défaite en cinq manches.

MacKenzie Hardy a réussi deux des six coups sûrs des Knights. Breanne Crosby a participé aux deux manches.

Sherard 4, Kaneland 3 : À Rockridge, les Knights ont abandonné le match de cinq manches.

Les Knights avaient des coureurs aux deuxième et troisième places avec un retrait en cinquième grâce aux simples de MacKenzie Hardy et Gabriella Gonzales, mais n’ont pas pu pousser le point égalisateur. Brynn Woods a eu le seul jeu multihit pour les Knights.

Préparation au baseball

DeKalb 6, Dundee-Crown 0: À Carpentersville, Brodie Farrell a lancé un match complet à quatre coups sûrs, en retirant neuf et en marchant un pour les Barbs (14-14-1).

Jackson Kees et Cole Latimer ont chacun réussi deux des sept coups sûrs des Barbs.

Sycomore 6, Moline 3: À Sycamore, les Spartans ont éliminé les 20 victoires des Maroons de classe 4A.

Les Spartans (23-5) ont marqué cinq buts dans le premier, couronné par un doublé de deux points par Owen Piazza. Piazza et Lucas Winburn ont chacun réussi deux des neuf coups sûrs de Sycamore.

Matt Rosado a lancé 3 2/3 manches sans coup sûr, blanchissage pour Sycamore, en retirant six et en marchant un.

Kaneland 8-14, Normal Ouest 1-10: À Normal, les Knights ont balayé le programme double pour passer à 17-12.

Lors du premier match, cinq erreurs de Normal West ont contribué à la victoire. Collin Miller a produit deux points et réussi l’un des cinq coups sûrs des Knights.

Dans le deuxième match, cinq autres erreurs de Normal West ont contribué à la victoire. Tom Thill a réussi trois des six coups sûrs de Kaneland, a produit trois points et a marqué trois fois. Patrick Collins a ajouté deux coups sûrs et marqué deux fois, tandis que Brenden Lindstrand a également réussi deux coups sûrs.