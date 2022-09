L’équipe de volley-ball Genoa-Kingston est allée 5-0 en route pour remporter le tournoi de Byron samedi.

Les Cogs ont remporté le match de championnat contre Aquin 25-18, 25-23. Ils n’ont pas accordé plus de 18 points dans aucun autre match et pas plus de 13 dans aucune de leurs trois victoires en poule.

Alayna Pierce a réussi 56 attaques décisives et 23 récupérations ce jour-là. Hannah Langston a ajouté 43 récupérations et 13 passes. Mia Wise a récolté 129 passes décisives, 11 récupérations et neuf as.

Cross-country garçons

Course à l’arrivée : À Peoria, Riley Newport de DeKalb a pris la deuxième place en 14: 36,9. Jacob Barraza a terminé 35e en 15: 37,8.

Dans la course 2A, Evan Nosek de Kaneland a terminé cinquième en 15: 11,5. Naif Al Harby a battu Sycamore en 15: 57,7 pour prendre la 23e place.

Les Knights étaient huit en 2A avec Sycamore 17e. DeKalb a terminé 13e en 3A.

Cross-country filles

Course à l’arrivée : À Peoria, la recrue Layla Janisch a rythmé Sycamore lors de la grande compétition en prenant la 85e place en 20:26.

En 3A, DeKalb était 25e. Korima Gonzalez a terminé 39e en 19: 12,8.

Football garçons

DeKalb 3, Rochelle 0 : Les Barbs ont été les vainqueurs derrière les buts de Land Weishaar et Diego Rivas.

Saint Ignace 3, Sycomore 1 : À Schaumburg, Cameron Kruskol a marqué le seul but de Sycamore.

Kaneland 6, Kelly 2 : À Schaumburg, les Knights ont marqué trois buts dans chaque mi-temps pour la victoire.

Sam Keen a marqué la moitié des buts des Knights.