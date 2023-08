Bilan sportif du Daily Chronicle du mercredi 30 août

Football garçons

Kaneland 7, canton d’Ottawa 0 : À Kaneland, les Knights ont inscrit trois buts en première mi-temps et ont assuré la victoire avec quatre en seconde période pour une victoire de la Conférence Interstate 8.

Sam Keen a mené les Knights avec quatre buts.

Indian Creek 2, Serena 1 : À Serena, les Timberwolves ont remporté une victoire difficile sur la route lors de l’action de la Little Ten Conference.

Tyler Bogle et Jason Brewer ont marqué un but chacun.

Sycomore 1, La Salle-Pérou 0 : À Sycamore, les Spartiates se sont battus pour gagner lors de l’action de la Conférence Interstate 8.

Jameson Carl a marqué le seul but à la 50e minute sur un penalty. Ryan Guzinski et Jesse Munoz ont partagé le blanchissage devant le but.

Hinckley-Big Rock 2, DePue 0 : À Hinckley, Landon Roop et Tyler Smith ont chacun marqué et se sont aidés mutuellement pour ouvrir le football de la Little 10 Conference avec une victoire.

Alex Casanas a réalisé le jeu blanc avec cinq arrêts devant le but.

Gênes-Kingston 3, Dixon 2 : À Dixon, Jay Wolcott a réussi un tour du chapeau pour les Cogs pour aider à remporter une victoire sur la route lors de l’action de la Big Northern Conference.

Golf pour garçons

Sycomore 170, DeKalb 176 : À DeKalb, Sam Loos a remporté une médaille et les Spartans se sont battus jusqu’au bout pour remporter un match hors conférence.

Tennis filles

Sycomore 5, Belvidere 0 : À Belvidere, les Spartiates ont balayé le jeu hors conférence.