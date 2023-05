Bilan sportif du Daily Chronicle du mercredi 24 mai

Base-ball

Sycamore 11, Belvidere 0 (5 auberge): À Rockford, Owen Piazza a lancé 49 lancers, n’accordant que deux coups sûrs, zéro point et retirant cinq manches sur cinq pour mener les Spartans à une victoire en demi-finale de la classe 3A Boylan Catholic Regional.

Les principaux contributeurs en attaque étaient Kiefer Tarnoki, qui est allé 3 en 3 avec un RBI et deux points marqués, Kyle Hartmann est allé 3 en 3 et a conduit en trois et Tommy Townsend était 2 en 4 avec un double, un RBI et un point marqué.

Lucas Winburn et Matthew Rosado ont chacun réussi un doublé et ont lancé une course.

Les Spartans se qualifieront pour le match de championnat régional contre Boylan ou Belvidere North samedi.

Balle molle

Kaneland 6, Centre 1 : À Burlington, Brynn Woods a dominé l’attaque et la défense, allant 3 en 3 au marbre avec un point produit et en retirant 12, accordant un point et cinq coups sûrs à travers un match complet dans le cercle pour aider les Knights à une classe 3A Burlington Central Regional gagner.

Breanne Crosby est allée 2 en 4 avec un circuit, deux points produits et un point marqué. Gabriella Gonzales est allée 2 en 4 avec un double, un point a marqué et a produit deux points et Isabelle Stombres a produit un point avec un double.

Les Knights affronteront Harvard à 10 h samedi pour le titre et une place dans la section Belvidere North contre Freeport ou Sycamore.