Bilan sportif du Daily Chronicle du mardi 6 septembre 2022

Le duo de frères Ben et Max Hintzsche a ouvert la voie à Hinckley-Big Rock alors que les Royals ont battu Plano 189-268 mardi lors d’un match de golf masculin hors conférence joué au Indian Oaks Country Club à Shabbona. Ben a été le médaillé du match, en tirant 42, tandis que Max était à égalité avec son coéquipier Saje Beane pour tirer 47. Lucas Kyrstozek a terminé quatrième marqueur avec un 53 pour les Royals.

Volley-ball féminin

Kaneland 2, LaSalle-Pérou 0 : À Maple Park, les Knights ont ouvert le jeu de conférence Interstate Eight avec un balayage 25-17, 25-12 des Cavaliers. Kaneland s’est amélioré à 7-4 au total.

Montini 2, Gênes-Kingston 0 : À Lombard, Mia Wise a eu 18 récupérations et Hannah Langton a ajouté 21 récupérations alors que les Cogs sont tombés face aux Broncos dans un match hors conférence 25-19, 25-21. Alayna Pierce a réussi neuf attaques décisives et Lily Mueller sept blocs pour GK (8-2).

Ottawa 2, Sandwich 0 : À Sandwich, les Indiens sont tombés face aux Pirates pour ouvrir le jeu Interstate Eight 25-21, 25-19. Alexis Sexton a frappé 10 services gagnants pour aller avec huit passes décisives pour Sandwich (3-6, 0-1). Claire Allen a ajouté huit attaques décisives pour les Indiens.

Hinckley-Big Rock 2, Alden-Hébron 0 : À Hinckley, neuf attaques décisives de Brynn Gawel et cinq de Courtlyn Brockway ont porté les Lady Royals à une victoire de 25-14, 25-18 contre AH.

Garçons Golf

Sterling 175, Sycomore 180 : À Sterling, Ryan Polly a eu le tour le plus bas de la journée pour les Spartans en cardant un 43 dans le match hors conférence avec les Golden Warriors. Ethan Fischer a tiré 44 pour Sycamore.

Ottawa JV 177, LaSalle-Pérou 177, Indian Creek 203 : À Seneca, Sam Genslinger a mené les Timberwolves en tirant 50 et ses coéquipiers Luke Deutsch, Dylan White et Cooper Rissman ont tous tiré 51 pour IC.

Filles Golf

DeKalb-Sycamore 178, Plano 278 : À DeKalb, mené par un autre tour exceptionnel de Lauren Cohn, DS s’est amélioré à 8-0 cette saison en éliminant les Reapers lors d’un match de conférence Interstate Eight. Cohn a tiré 39 et sa coéquipière Brianna Chamoun a réussi un 41 pour ouvrir la voie. Lexi Morrow et Simone Bertrand ont contribué à la victoire de l’équipe.

Hinckley-Big Rock 211, Sandwich 253 : À Sandwich, Sammy Kerlin a remporté les honneurs de médaillé pour les Royals en cardant un 48 alors que HBR est resté invaincu à 4-0 avec la victoire sur les Indiens. Lilliana Martinez (51), Evelyn Lauer (56) et Alyssa Swanson (58) ont aidé les Lady Royals à remporter le match.

Football garçons

Plan 9, Sandwich 1 : À Plano, Johnathon Carlson a réussi sept arrêts alors que les Indiens sont tombés dans le concours Interstate Eight. Sandwich est maintenant 1- au total et 0-2 en championnat.

Filles Tennis

Sycomore 6, Belvidere 1 : À Sycamore, les Spartans ont traversé la compétition en double et ont pris les places n ° 1 et 2 en simple dans la victoire hors conférence. Elzabeth Kleckner et Jordyn Tilstra ont remporté des simples et les équipes de Kate Elsner et Sabrina Ezell, Becca Allen et Madyson Block, Layla Musich et Yuxuan Ni et Jeanny NI et Jersey Davis ont balayé des doubles.

filles, natation

Guilford 87, DeKalb-Sycamore 80 : À DeKalb, Hannah Raetzke a remporté le 50 libre et le 100 papillon pour DS. Angelica Sanye a remporté le 100 brasse.

Ski de fond garçons

Sycamore 28, Sandwich 37, Rochelle 82, LaSalle-Pérou 86 : À Sandwich, Ethan Solfisburg a fui Max Cryer de Sandwich pour remporter la rencontre mardi. Naif Al-Harby et Caden Emmert étaient les cinq meilleurs placers pour Sycamore.