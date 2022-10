Bilan sportif du Daily Chronicle du mardi 4 octobre

À Belvidere, Sycamore a balayé les simples pour remporter une victoire 6-1 en tennis féminin hors conférence contre Belvidere North mardi.

Elizabeth Kleckner (n ° 1) a gagné 6-3, 6-1, Jordyn Tilstra a gagné 6-0, 6-1 et Jetta Weaver a gagné 6-0, 6-0.

En double, Becca Allen et Madyson Block (n ° 2) ont gagné 6-3, 6-1, Kate Elsner et Jenny Ni (n ° 3) ont gagné 4-6, 7-5, 12-10 et Yuxuan Ni et Jersey Davis (No. 4) a gagné 6-0, 6-1.

FOOTBALL GARÇONS

Hinckley-Big Rock 5, Indian Creek 3 : À Shabbona, les Timberwolves sont tombés lors de l’action de la Little Ten Conference.

VOLLEY FILLE

Kaneland 2, Ottawa 1 : À Kaneland, les Knights se sont battus et ont gagné dans l’action de la Conférence Interstate 8, 25-20, 19-25, 25-21.