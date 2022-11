Bilan sportif du Daily Chronicle du mardi 29 novembre

À Westminster, Martin Ledbetter a récolté 23 points et 14 rebonds pour mener les Hinckley-Big Rock Royals à une victoire de basket-ball masculin hors conférence contre Westminster Christian, 51-26.

Ben Hintzsche a récolté 13 points, cinq rebonds et quatre passes décisives.

Pecatonica 77, Gênes-Kingston 68 : À Pecatonica, les Cogs sont tombés en action hors conférence.

BASKET FILLES

Westminster Christian 33, Indian Creek 31 : À Shabbona, Isabella Turner a récolté 11 points et 11 rebonds, mais les Timberwolves ont chuté en action hors conférence.

Bethany Odle a récolté huit points et Hannah Gonzalez six points et neuf rebonds.

Winnebago 52, Kaneland 31 : À Winnebago, Kailey Plank avait 12 points mais les Knights ont chuté en action hors conférence.