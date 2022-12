Bilan sportif du Daily Chronicle du mardi 27 décembre 2022

Evyn Carrier a atteint 1 000 points en carrière, mais l’équipe féminine de basket-ball de Sycamore a perdu 55-46 contre Hersey lors du tournoi Morton mardi.

Carrier a récolté 22 points, huit rebonds, deux interceptions et un contre. Lexi Carlsen a ajouté 11 points, deux interceptions et un blocage, tandis que Monro McGhee a récolté 10 points. Mallory Armstrong a réussi neuf rebonds.

Les Spartans affronteront Mother Macaulay à 10 h 30 mercredi.

Hinckley-Big Rock 55, Earlville 24 : Au Earlville Christmas Classic, Kylee Hellebrand a marqué un sommet en carrière de 24 points pour mener les Royals à la victoire.

Joliet Central 42, Kaneland 31 : À Oswego, Kendra Brown a récolté 11 points, mais les Knights ont chuté lors du tournoi Oswego Holiday Shootout.

Oswego 52, Kaneland 49: À Oswego, Kailey Plank a marqué 16 et Kendra Brown 11 dans la défaite.

Basket-ball garçons

Kaneland 71, Mendota 41 : À Plano, les Knights (12-1) ont obtenu 23 points de Gevon Grant dans la victoire.

Troyer Carlson en a ajouté 12 et Johnny Spallasso en a marqué 11.

DeKalb 65, Ogden 41 : Au Chuck Dayton Holiday Classic à DeKalb, Sean Reynolds a récolté 20 points lors d’une victoire en tournoi.

Davon Grant et Darrell Island ont respectivement marqué 14 et 11 points.

Sycamore 52, Gênes-Kingston 31 : À Marengo, Hayden Hodgson avait 10 points, mais les Cogs ont chuté lors du tournoi EC Nichols Holiday Tournament.

Nate Skarzynski et Josh Bunting en ont chacun ajouté quatre au score.

St. Bede 86, Indian Creek 50 : À Ottawa, Jeffrey Probst a marqué 19 buts dans la défaite au Tournoi de Noël de Marquette.

Tournoi EC Nichols: Sycamore a remporté une paire de victoires, battant Genoa-Kingston 52-31 et Wauconda 57-54.

Contre les Cogs, Carter York a ouvert la voie avec 16, Aidan Wyzard en a ajouté 11 et Burke Gautcher 10. Wyzard a eu un record d’équipe de 12 contre Wauconda, avec Lucas Winburn en ajoutant 11.

Genoa-Kingston a perdu son deuxième match de la journée 63-42 contre Woodstock North.

Rueator 57, Hinckley-Big Rock 51 : Au Plano Christmas Classic, Ben Hintzsche et Martin Ledbetter ont combiné pour marquer 30 points, mais les Royals sont tombés en tournoi face aux Bulldogs.

Tyler Smith en a ajouté sept au score du HBR.

garçons, natation

Boylan invite : À Boylan, DeKalb a terminé à la deuxième place avec 206 points dans une rencontre à cinq équipes.

Jacob Gramer a remporté ses quatre épreuves dans la classe junior, Noah Johnson a remporté le 100 m brasse au total et Max Palacios et Kevin Sullivan ont respectivement terminé quatrièmes dans les classes junior et Freshman.