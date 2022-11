Bilan sportif du Daily Chronicle du mardi 22 novembre

À Calihan Hall, les NIU Huskies étaient à égalité à 63 avec les Detroit Mercy Titans avec 0,6 à faire dans le match lorsque l’attaquant senior Emily Meinert a battu le buzzer pour gagner le match, 65-63.

“Tout s’est parfaitement déroulé”, a déclaré Meinert à propos du jeu gagnant. “J’ai dit à Chelby [Koker] de le jeter plus haut pour que je puisse aller le chercher. Jayden [Marable] définir un très bon écran, et j’étais ouvert et capable de le mettre. C’était spécial.

A’Jah Davis a mené NIU avec 20 points et 11 rebonds pour son premier double-double de la saison. Koker a rempli le score de la boîte avec 12 points, six rebonds, cinq passes et trois interceptions. Laura Nickel a obtenu 11 points, un sommet de la saison.

« Nous avons fait un excellent travail en étant parfois agressifs et cela a causé des problèmes à Detroit », a déclaré l’entraîneure-chef Lisa Carlsen. « Au bout du compte, nous devions simplement jouer le jeu de la possession. Nous avons eu quelques revirements et nous avons ralenti un peu pour nous assurer que les gens prenaient le bon coup.

BASKET-BALL HOMME

Sam Houston État 88, NIU 54 : Au Suncoast Credit Union Arena, les Huskies sont tombés au Rocket Mortgage Fort Myers Tip-Off.

Zarique Nutter a mené avec 11 points et David Coit et Zion Russell ont combiné pour marquer 20 points.

BASKET FILLES

Gênes-Kingston 46, Elgin 43 (OT): À Westminster Christian, les Cogs sont revenus de l’arrière pour s’imposer en prolongation au tournoi d’Elgin.

Hayden Hodgson a récolté 11 points et Josh Bunting en a ajouté 10.

DeKalb 59, Rockford Est 26 : À DeKalb, les Barbs ont gagné en action hors conférence.

Downers Grove Sud 52, Kaneland 33 : À Downers Grove, les Chevaliers sont tombés dans une action hors conférence.

Kendra Brown a récolté 12 points et Sam Kerry et Lexi Schueler ont combiné pour marquer 16 points.

BASKET GARÇONS

McHenry 79, Kaneland 61 : À Woodstock, les Chevaliers sont tombés au tournoi de guérison Hoops 4.

Gevon Grant a mené avec 14 points, Parker Violett en a eu 13 et Freddy Hassan en a ajouté 12.

QUILLES DE GARÇONS

Marengo 3 211, DeKalb 2 751 : À DeKalb, les Barbs se sont battus mais sont tombés en action hors conférence.

Talen Tate a mené avec un score final de 566 en trois matchs, lançant respectivement 150, 202 et 214.

GARÇONS LUTTE

Gênes-Kingston 51, Durand-Pecatonica 18 : À Gênes, Brady Brewick (160) est allé 3-0 avec trois quilles pour mener les Cogs à une victoire hors conférence.

Julian Torres (182) est allé 3-0 avec une épingle, Nate Dutton (152) est allé 2-1 avec deux épingles, Xander Gleissner (170) est allé 2-0 avec une épingle et Joan Moreno (138) est allé 2-0.