Bilan sportif du Daily Chronicle du mardi 20 septembre 2022

Dans une bataille des deux meilleures équipes de la Conférence Interstate 8, Kaneland a survécu à Morris dans un marathon de trois matchs 25-23, 23-25, 25-20.

Kaneland s’est amélioré à 11-4 au total et est au sommet de la conférence à 5-0. Morris a subi sa première défaite en conférence de la saison, tombant à 16-5 au total et 5-1 en championnat.

Filles Golf

DeKalb-Sycamore 186, Sandwich 255 : À Sandwich, Biranna Chamoun a réussi un 38 pour aider DS à rester invaincue à 11-0. Lexi Morrow a tiré 42, Lauren Cohn un 49 et Simone Bertrand un 57 pour DS.

Dixon 200, Hinckley-Big Rock 203 : À Hinckley, la senior Della Harrod a tiré un 49, Alyssa Swanson et Lilliana Martinez ont chacune cardé un 51, alors que les Royals ont subi leur première défaite de la saison. Sammy Kerlen a cardé un 52 pour HBR.

Volley-ball féminin

Metea Valley 2, DeKalb 0 : À DeKalb, les Mustangs ont battu les Barbs dans un match de la DuPage Valley Conference 25-21, 25-21. Les Barbs sont tombés à 8-6, 0-1 dans le DVC.

Hinckley-Big Rock 2, Westminster Christian 0 : À Hinckley, Anna Hermann a inscrit 18 points pour mener les Royals à une victoire hors conférence 25-14, 25-7. HBR s’est amélioré à 11-6 au total.

Indian Creek 2, Earlville 0 : À Earlville, Geena Sanford a récolté 11 passes décisives et Audriana DeClue a ajouté 11 récupérations alors que les Timberwolves ont balayé Earlville en deux, 25-19, 25-21 dans un match de la Little Ten Conference. IC s’est amélioré à 10-6-3, 3-1 dans le Little Ten.