Bilan sportif du Daily Chronicle du mardi 15 novembre

L’équipe féminine de basket-ball de la Northern Illinois University a disputé un troisième quart-temps de 21-6 mardi matin pour une victoire de 61-53 sur les Screaming Eagles du sud de l’Indiana au NIU Convocation Center.

« Parfois, vous devez trouver un moyen de gagner, même si c’est moche », a déclaré l’entraîneure-chef Lisa Carlsen après la victoire de mardi. “Il y a eu des moments où nous étions vraiment bons défensivement, et quand les choses ne se passent pas offensivement, vous devez vous verrouiller défensivement et obtenir des arrêts.”

La victoire est la septième consécutive de NIU au Convocation Center. L’attaquant senior A’Jah Davis et le garde senior Chelby Koker ont chacun mené les Huskies avec un sommet de 15 points. Davis a eu neuf rebonds, un sommet dans le match, tandis que Koker a ajouté cinq passes décisives. Emma Carter a inscrit 10 points, un sommet de la saison.

NIU (2-1) menait 27-25 à la mi-temps mais a pris un départ rapide en troisième. Stimulés par des trois consécutifs de Carter et un autre triple de Janae Poisson, les Huskies ont ouvert le quart sur une course de 13-2 au cours du premier 4:41. Carter avait huit points dans la course alors que deux lancers francs de Davis donnaient à NIU une avance de 40-27 avec 4:22 à jouer.

“A’Jah, Chelby et Jayden [Marable] sont des créateurs phénoménaux et je n’aurais pas eu ces looks sans qu’ils fassent ce qu’ils font le mieux », a déclaré Carter, qui a marqué huit de ses 10 points au troisième quart.

BASKET FILLES

Earlville 55, Indian Creek 48 : Lors du tournoi IMSA, les Timberwolves sont tombés face à leur ennemi Little Ten dans un match hors conférence.

Isabella Turner a récolté 24 points et 20 rebonds, Bethany Odle neuf points et Lucy George neuf rebonds.

QUILLES DE GARÇONS

DeKalb 2642, Saint-Édouard 2415 : À Elgin, les Barbs ont pris deux matchs pour vaincre St. Edward’s en action hors conférence.

Talen Tate a lancé une série de 643 avec des parties élevées de 251, 212, 180. Levi Grych a eu une partie de 204, Vojtech Cisar a eu une partie de 195 et Chase Kantorowicz a eu une partie de 185.

Platane 10, Kaneland 0 : À DeKalb, les Knights sont tombés lors de l’action de la Conférence Interstate 8.