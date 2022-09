La senior Elizabeth Kleckner a régné au premier rang en simple pour l’équipe de tennis féminine Sycamore cet automne.

Mardi, Gretchen Zarbock a poussé Kleckner dans le premier set, puis tout a été Sycamore après cela. Kleckner s’est accroché au premier match et s’est retiré au deuxième match pour gagner 7-5, 6-2.

Son effort a soulevé les Spartans sur Morris 4-1 dans un match de la Conférence Interstate 8.

Les Spartiates ont remporté les trois matchs de double alors que les équipes d’Abby Golembiewski et Jetta Weaver, Sabrina Ezell et Madyson Block et Becca Allen et Kate Elsner ont remporté leurs matchs. Julia Borgstrom a remporté les simples n ° 2 pour Morris, 4-6, 7-6, 6-0 contre Jordyn Tilstra.

Filles Golf

DeKalb-Sycamore 191, LaSalle-Pérou 236 : À Sycaore, Brianna Chamoun a eu le tour le plus bas de la journée pour DS, cardant un 41. Lauren Cohn a mis un 44 pour DS. Lexi Morrow et Bella Kirchmann ont également contribué à la performance de l’équipe.

Winnebago 201, Gênes-Kingston 202 : À Gênes, Cortlyn Tetzloff a réussi un record de 47 en carrière et sa coéquipière Aleia Lauer l’a égalé dans le match serré de la Big Northern Conference. Bryce Boylen a contribué son meilleur score de la saison pour GK.

Garçons Golf

LaSalle-Pérou 165, Sycamore 171, Sandwich 181 : À La Salle, Ethan Fischer a tiré un 40 et Luther Swedberg un 43 pour mener les Spartans dans le match de la Conférence Interstate 8. Nic Zurko, Ryan Polly et Josh Melms ont chacun tiré 44 pour Sycamore.

Serena 173, Hinckley-Big Rock 174, Indian Creek 204 : À Shabbona, Blake McRoberts a tiré 49 et Sam Genslinger un 50 pour les Timberwolves. Ben Hintzshe a réussi un record personnel de 38 pour remporter les honneurs de médaillé. Max Hintzshe et Saje Beane en ont tous deux réussi 41 et Lucas Krystozek en a tiré 54 pour les Royals.

Gênes-Kingston 182, Winnebago 202 : À Gênes, Landen Ritchie a remporté les honneurs médaillés avec un 36 pour mener les Cogs à la victoire du BNC. Le 182 était le score le plus bas de la saison pour les Cogs.

Volley-ball féminin

DeKalb 2, Dixon 0 : À DeKalb, dans un match hors conférence, les Barbs ont battu les Dukes 25-21, 25-19. DeKalb s’est amélioré à 5-3 cette saison.

Kaneland 2, Sandwich 0 : À Maple Park, dans un match de l’Interstate 8, les Knights ont balayé les Indians 25-19, 25-11. Breanna Sexton a eu six récupérations et Alexis Sexton a ajouté 11 récupérations pour Sandwich. Kaneland s’est amélioré à 9-4, 3-0 dans la conférence. Sandwich est tombé à 2-9, 0-3.

Football garçons

Naperville Nord 4, DeKalb 1 : À Naperville, les Barbs ont subi leur première défaite à la DuPage Valley Conference contre les Huskies, classés par l’État. Les Barbs sont maintenant 5-4, 1-1 dans le DVC.