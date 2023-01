Un peu de défense et beaucoup d’attaque saupoudrées étaient la bonne formule pour amener Hinckley-Big Rock à une victoire de 50-21 sur la visite d’Earlville. Anna Hermann a de nouveau ouvert la voie pour H-BR avec 18 points et Sami Carlino en a ajouté 11 pour les Royals qui se sont améliorés à 12-7 au total et 3-2 dans le Little Ten.