Bilan sportif du Daily Chronicle du lundi 3 octobre

À Sterling, Kaneland a terminé cinquième en équipe avec un score de 335 au tournoi de golf de classe 2A Sterling Sectional.

Brian Davoust a tiré un 80 et Zach Ramos a tiré 81 pour diriger les efforts de Kaneland.

Landen Ritchie a tiré un 89 et a terminé 60e pour Genoa-Kingston.

Sectionnel Riverdale de classe 1A : À Silvis, Sam Gensliger d’Indian Creek a tiré un 96 mais n’a pas avancé au tournoi d’État.

GOLF FILLES

Sectionnel Huntley de classe 3A : À Huntley, Sycamore a terminé 10e avec un score de 384.

Brianna Chamoun a tiré 79 et Lauren Cohn a tiré 86 pour marquer l’effort de Sycamore

Classe 2A Hinsdale South Sectionnel : À Darien, Katharine Marshall a tiré un 76 pour se qualifier pour le tournoi d’État de classe 2A pour Kaneland.

Sectionnel sandwich de classe 1A : À Sandwich, Taylor Rhoads a tiré un 105, Aleia Lauer a tiré un 107 et Cortlyn Tetzloff a tiré 122 pour les Genoa-Kingston Cogs lors d’une action de classe 1A.

FOOTBALL GARÇONS

Gênes-Kingston 11, Harvest Christian 0 : À Gênes, Jay Wolcott a marqué trois buts pour mener les Cogs à une victoire sans conférence.

Diego Espinoza, Michael Botello et Junior Leon ont combiné pour marquer six buts et Javi Pizano et Nathan Skarzynski ont marqué un but chacun.

Aaron Acosta a obtenu le blanchissage devant le but.

Tournoi des Petits Dix : À Somonauk, Indian Creek s’est incliné 8-0 face à la coopérative Somonauk-Leland lors du tournoi Little Ten.

Également lors de l’événement, Hinckley-Big Rock est tombé 8-0 contre Serena.

VOLLEY FILLE

Hinckley-Big Rock 2, DePue 0 : À LaMoille, les Royals ont remporté les deux matchs 25-14 lors de l’action Little Ten.