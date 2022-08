Bilan sportif du Daily Chronicle du lundi 29 août

L’équipe de soccer masculin Genoa-Kingston a obtenu un gros score de Jay Wolcott et Junior Leon dans une victoire à domicile de 8-1 contre Stillman Valley.

Wolcott et Leon ont combiné pour marquer quatre buts et ont mené les Cogs à une victoire de la Big Northern Conference.

Max Rodriguez, Adrian Delgado, Diego Espinoza et Brayan Garcia ont chacun inscrit un but.

VOLLEY FILLE

Burlington Central 2, DeKalb 0 : À Burlington, les Rockets ont gagné en action hors conférence, 25-22, 25-18.

les résultats de samedi

FOOTBALL GARÇONS

DeKalb 1, Larkin 0 : À DeKalb, les Barbs ont remporté la Coupe Barb 2021.

TENNIS FILLES

Tournoi double sycomore : Les Spartans ont remporté cinq des six vols lors de leur tournoi à domicile.

L’équipe n ° 1 d’Abby Golembiewski et Jetta Weaver a terminé deuxième. Les cinq autres ont remporté leurs vols – Elizabeth Kleckner et Jordyn Tilstra au n ° 2, Sabrina Ezell et Madyson Block au n ° 3, Becca Allen et Yu Xuan Ni au n ° 4, Layla Musich et Kate Elsner au n ° 5 et Jersey Davis et Jeanny Ni au n ° 6.