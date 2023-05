Bilan sportif du Daily Chronicle du lundi 22 mai 2023

Les Spartans de Sycamore ont ajouté à leur total de victoires record de l’école lundi en remportant la 30e victoire, 13-7 lors de la visite de Yorkville, lors de la finale de la saison régulière. Lucas Winburn a frappé un coup de circuit et a produit quatre points au total pour Sycamore (30-5). Joey Puleo a eu trois points produits et Jimmy Amptmann et Owen Piazza ont frappé en deux pour les Spartans.

Base-ball

Kaneland 5, Genève 3 : À Maple Park, Patrick Collins a frappé un simple de deux points en fin de cinquième pour mener les Knights dans leur finale de la saison régulière. Collins a terminé avec trois points produits dans l’après-midi pour Kaneland (21-12). Tom Thill, Anthony Campise et Gabe Gooch ont réussi chacun deux coups sûrs pour les Knights.

Aurore ouest 11, DeKalb 4 : À DeKalb, les Blackhawks en visite ont ouvert le jeu avec neuf points en début de septième. Maddux Clarence et Ben Nunez avaient des points produits pour DeKalb (16-16-1).