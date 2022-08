Bilan sportif du Daily Chronicle du lundi 22 août

Kaneland a terminé cinquième à la DeKalb Mark Rolfing Cup lundi au Kishwaukee Country Club à DeKalb.

Les Knights ont enregistré un score d’équipe de 345 et étaient menés par Brian Davoust avec un 80, suivi de Zach Ramos (86), Ryan Babich (88) et Brad Franck (91).

Sycamore a terminé septième avec un score de 353, mené par Ryan Polly avec un 83. Matthew Loos avait un 87, Ethan Fisher avait un 88 et Josh Melms a ajouté un 95.

DeKalb a terminé neuvième avec un 367. Daniel Rowan Jr. avait un 89, Jonah Keck avait un 90, Aidan Lange avait un 92 et JT Duffy avait un 96.

Inviter Sénèque : À Nettle Creek à Morris, Hinckley-Big Rock a terminé à la cinquième place avec un score de 381 et Indian Creek a terminé avec un 430.

Ben Hintzsche a mené les Royals avec un 81. Max Hintzsche avait un 93 et ​​Save Beane avait un 94.

Sam Genslinger a mené les Timberwolves avec un 84. Luke Deutch a ajouté un 98.

TENNIS FILLES

Platane 6, Freeport 0 : À Sycamore, les Spartans ont dominé l’action hors conférence.

En simple, Elizabeth Klecker, Jordyn Tilstra et Jeanny Ni ont toutes remporté des victoires. Abby Golembiewski et Jetta Weaver, Sabrina Ezell et Madyson Block et Becca Allen et YuXuan Ni ont remporté des victoires en double.

VOLLEY FILLE

Indian Creek 2, Mooseheart 0 : À Shabbona, les Timberwolves ont remporté la victoire hors conférence en deux sets, 25-7, 25-17.

Audrey Witte a réussi trois attaques décisives et un as. Geena Sanford a récolté quatre as et six passes. Alex Edwards a ajouté trois as et Audriana DeClue a eu six récupérations.

FOOTBALL GARÇONS

Gênes-Kingston 3, Rochelle 2 : À Rochelle, les Cogs ont remporté leur match d’ouverture de la saison hors conférence.

Diego Espinoza a marqué un but sans aide en première mi-temps. Junior Leon a inscrit deux buts dans les 40 dernières minutes, dont un sur coup de pied direct et le vainqueur sur penalty.