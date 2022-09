Bilan sportif du Daily Chronicle du lundi 19 septembre

À Sycamore, les Spartans ont balayé le simple et le double pour une victoire de 7-0 en tennis féminin hors conférence contre DeKalb.

En simple, Elizabeth Kleckner (n ° 1) et Jordyn Tilstra de Sycamore ont chacune gagné 10-0, et Layla Musich a gagné 10-3.

En double, Abby Golembiewski et Jetta Weaver (n° 1) de Sycamore ont gagné 10-0, Sabrina Ezell et Madyson Block (n° 2) ont gagné 10-2, Becca Allen et Kate Elsner (n° 3) ont gagné 10-3, et Yuxuan Ni et Jersgy Davis (n°4) ont gagné 10-7.

VOLLEY FILLE

Gênes-Kingston 2, Rockford Christian 0 : À Gênes, Alivia Keegan a réussi six attaques décisives, quatre récupérations, trois blocs et 13 passes décisives pour mener les Cogs à une victoire de la Big Northern Conference.

Alayna Pierce a réussi neuf attaques décisives et cinq récupérations; Lily Mueller a réussi sept attaques décisives et un bloc; Hannah Langton a récolté neuf récupérations, deux as et trois passes; et Kailey Kline a réussi trois attaques décisives et quatre récupérations.

FOOTBALL GARÇONS

Gênes-Kingston 5, Oregon 1 : À Oregon, Junior Leon a marqué quatre buts pour mener les Cogs à la victoire et décrocher le titre de la Big Northern Conference.

Brayan Garcia a marqué l’autre but et Aaron Acosta a remporté la victoire dans le but.

Kaneland 6, Morris 1 : À Morris, Sam Keen a marqué trois buts pour mener les Knights à une victoire de la Conférence Interstate 8.

DePue 6, Indian Creek 1 : À Shabbona, les Timberwolves sont tombés lors de l’action de la conférence Little Ten.

GOLF FILLES

DeKalb-Sycamore 180, Harlem 231 : À DeKalb-Sycamore, Brianna Chamoun a tiré un 38 pour mener la équipe coopérative à une victoire hors conférence.

Lauren Cohn et Lexi Morrow ont tiré 45, et Bella Kirchman a tiré 52.

GOLF GARÇONS

Inviter Little Ten : Au Indian Oaks Country Club, Ben Hintzsche a tiré un 85 et Hinckley-Big Rock a terminé deuxième avec un score de 368.

Hintzsche a terminé troisième au classement général. Max Hintzsche a suivi, terminant cinquième au classement général avec un 88. Les marqueurs supplémentaires pour les Royals étaient Saje Beane avec un 93 et ​​Lucas Krystozek avec 102.

Indian Creek a terminé à la quatrième place avec 395 points. Sam Genslinger a terminé sixième au classement général avec un 88. Will Leifheit a tiré un 100, Derek Milostan a tiré un 102 et Cooper Rissman a tiré un 105.

Kaneland 158, Sycomore 172 : À Sycamore, Wes Hollis a tiré un 38 pour mener les Knights à une victoire de la Conférence Interstate 8.

Brian Davoust, Zach Ramos et Brand Frank ont ​​chacun tiré 40 secondes pour compléter le score.