À Shabbona, Indian Creek a échoué dans le premier set mais a riposté pour vaincre Marquette, 25-27, 25-22, 25-19, lors d’un match de volley-ball hors conférence lundi.

Geena Sanford a récolté 14 passes décisives, huit récupérations et un as; Izzy Turner a récolté 11 passes décisives, cinq attaques décisives et six récupérations; Audriana DeClue a récolté 20 récupérations, quatre as et une passe; Audrey Witte a réussi 16 attaques décisives et neuf récupérations; et Molly Feitlich a réussi quatre attaques décisives pour les Timberwolves (7-4-1) dans la victoire.

DeKalb 2, Rockford Est 0 : À l’Ivanhoe Classic, les Barbs ont gagné, 25-16, 25-20, en action hors conférence.

GOLF GARÇONS

Invitation d’Ottawa : Kaneland a terminé à la 11e place avec un score de 339.

Ryan Babich a mené les Knights avec un 78, se classant parmi les 20 premiers. Brian Davoust a tiré un 82, Gavin Roberts a tiré un 89 et Kyle King a terminé avec un 90.

Indian Creek a terminé avec 427 coups.

Sam Genslinger a tiré un 90, Blake McRoberts a tiré un 108 suivi par Cooper Rissman avec un 109.

FOOTBALL GARÇONS

Sycomore 3, Plano 0 : À Plano, Will Donahoe a marqué deux buts pour mener les Spartans à une victoire de la Conférence Interstate 8.

Donahoe’s a marqué le premier but de l’équipe avec l’aide de Nick Doering. Doering a marqué son propre but à peine 25 minutes plus tard grâce à une passe décisive de Chandler Gatbunton. Donahoe a marqué le seul but de la seconde mi-temps sur un penalty.

Kaneland 2, Rochelle 1 : À Rochelle, les Chevaliers ont combattu et vaincu les Hubs lors de la conférence Interstate 8.