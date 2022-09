Bilan sportif du Daily Chronicle du jeudi 8 septembre

Indian Creek Alana Morgan a eu quatre récupérations et deux as pour aider les Timberwolves à vaincre LaMoille 25-16, 25-9 lors d’un match de volleyball de la Little Ten Conference jeudi à Shabbona.

Audrey Witte a réussi neuf attaques décisives, six récupérations et deux as; Geena Sanford a récolté 11 passes décisives, six récupérations et un as; Allie Peterson a réussi cinq attaques décisives et un bloc; et Madi Bogle a réussi quatre attaques décisives et un bloc.

Gênes-Kingston 2, Rochelle 0 : À Rochelle, Alayna Pierce a réussi 11 attaques décisives, quatre récupérations et deux as pour mener les Cogs à une victoire 25-7, 25-10 hors conférence.

Hannah Langton a réussi sept récupérations et Kaitlin Rahn a enregistré six attaques décisives.

Kaneland 2, Ottawa 0 : À Ottawa, les Chevaliers se sont battus pour une victoire de la conférence Interstate 8, 25-16, 25-9. Rosie Karl a mené les Knights avec sept attaques décisives, tandis que Breanna Ebert a terminé avec 19 points de service et sept as.

Newark 2, Hinckley-Big Rock 0 : À Hinckley, les Royals sont tombés lors de l’action de la Little Ten Conference.

GOLF GARÇONS

Invitation Tri-Match : À Shabbona, les Timberwolves ont terminé troisièmes avec un score de 202 points lors d’un triple match invité contre Hinckley-Big Rock et IMSA.

Dylan White a tiré un 44 et Sam Genslinger a tiré un 46.

Hinckley-Big Rock a terminé deuxième avec un score de 187 points. Ben Hintzsche a remporté la médaille avec un 40 et Saje Beane a tiré un 42.

Rockford Lutheran 159, Gênes-Kingston 198 : À Sandy Hollow, les Cogs se sont battus mais sont tombés lors de l’action de la Big Northern Conference.

Landen Ritchie a rythmé les Cogs avec un 43. Ethan Egler a affiché un 51.

GOLF FILLES

Invitation Tri-Match : À Shabbona, Hinckley-Big Rock a terminé premier avec un score de 213 dans une invitation en deux matchs avec Polo et Indian Creek.

Sammy Kerlin a tiré un 52, suivi de Lilliana Martinez avec un 53. Abby Entas et Evelyn Lauer ont tiré 54 pour assurer le score gagnant.

Kamryn Stockton de Polo a remporté l’honneur de médaillée de la compétition avec un 44, tandis que Caroline Bend d’Indian Creek a mené son équipe avec un 57.

Gênes-Kingston 210, Rockford Lutheran 240 : À Sandy Hollow, Aleia a remporté une médaille avec un 49 pour mener les Cogs à une victoire de la Big Northern Conference.

Cortlyn Tetzloff a terminé deuxième avec un 51 et Lucy Foss a battu son record personnel avec un 53.

FOOTBALL GARÇONS

Gênes-Kingston 7, Byron 0 : À Byron, Diego Espinoza, Jay Wolcott et Junior Leon se sont combinés pour marquer six buts pour mener les Cogs à une victoire de la Big Northern Conference.

Julian Lara Para a également ajouté un but. Brayan Garcia et Espinoza se sont combinés pour récolter quatre passes décisives, Lara Para et Max Rodriguez ayant chacun une passe décisive.

Aaron Acosta a obtenu le blanchissage devant le but.

Genève 7, Kaneland 0 : À Kaneland, les Chevaliers sont tombés lors d’une action hors conférence.

NATATION FILLES

Metea Valley 108, DeKalb 61 : À DeKalb, les Barbs ont atteint les meilleurs temps de la saison, mais ont chuté lors de l’action de la conférence DuPage Valley.

Molly Allison a remporté le 200 QNI avec un temps de 2:22:68 et le 500 libre avec un temps de 5:32:52. Nicole Skyzpek a pris la première place du 100 m libre (57,66) et la deuxième du 50 m libre (26:06). Hannah Raetzke a terminé deuxième du 100 m papillon (1:05:64). Angelica Sanyal a terminé deuxième du 100 m brasse (1:14:94).