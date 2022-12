Bilan sportif du Daily Chronicle du jeudi 8 décembre 2022

Cinq joueurs, c’est ce qu’une équipe a généralement sur un terrain de basket, mais Indian Creek était tombé à trois après des fautes et s’est toujours accroché pour vaincre l’Illinois Math and Science Academy 26-21 jeudi soir lors de la compétition de la Little Ten Conference.

Isabella Turner était à peu près toute l’offensive dont les Timberwolves auraient besoin. Elle a marqué 17 points et récolté 22 rebonds pour mener IC (3-5, 2-0).

Basket-ball garçons

Byron 77, Sycomore 53 : À Byron, les Spartans sont tombés à 3-4 cette saison avec la défaite sans conférence contre les Tigers.

garçon, natation

DeKalb-Sycamore 100, Metea Valley 46 : À DeKalb, Jacob Gramer et Calvin Vanderschee ont chacun remporté deux courses, et DeKalb-Sycamore a remporté les trois relais lors de la victoire de la conférence DuPage Valley.

Lutte des garçons

Kaneland 58, Morris 18 : À Maple Park, les Raiders ont renversé Morris lors d’un match de la Conférence Interstate 8.