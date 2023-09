Bilan sportif du Daily Chronicle du jeudi 31 août

Golf pour garçons

Gênes-Kingston 170, Indian Creek 195 : À Indian Oaks, les Cogs se sont battus pour une victoire sur route hors conférence jeudi.

Landen Ritchie a tiré un 38, Brycen Lavender a tiré un 43, Ethan Egler a tiré un 44 et Harrison Zorica a tiré un 45.

Sterling 169, DeKalb 194 : À Sterling, les Barbs ont échoué dans les matchs hors conférence.

Jonah Keck a pris la troisième place du classement général avec un 43 et Brodie Farrell un 49.

Cross-country pour filles

Invitation Gênes-Kingston : À Gênes, Richmond-Burton a terminé à la première place avec 36 points et les hôtes ont pris la deuxième place avec 47 points dans une rencontre à quatre équipes.

Pour les Rockets, Alexia Spatz a pris la première place dans l’épreuve de 3 milles avec un temps de 19:10:59 et sa coéquipière Savannah Wells suivait de près avec un temps final de 20:53:38.

Pour les Cogs, Gracie Zapatka a terminé à la troisième place avec un temps de 21:45:59 et Emma James a terminé avec un 21:45:59.

Cross-country garçons

Invitation Gênes-Kingston : À Gênes, Richmond-Burton a pris la première place avec 29 points et les hôtes ont pris la deuxième place avec 38 points dans une rencontre à trois équipes.

Pour les Rockets, Angus McClellan a décroché la première place dans la course de 3 milles avec un temps de 17:59:12. Jacob Farmer a terminé à la troisième place avec un temps de 18:18:49 et Owen Weinfurtner a pris la quatrième place avec un temps de 18:39:72.

Pour les Cogs, Gabriel Peña a pris la deuxième place avec un temps de 18:00:47.

Football garçons

Sycomore 2, Westminster 0 : À Woodstock, les Spartans ont remporté une victoire au tournoi Jacob Norys.

Gavin Crouch a marqué une passe décisive de Jameson Carl et Caleb Emert a marqué une passe décisive d’Ethan Royer.

Ryan Guzinski et Jesse Munoz se sont partagé le blanchissage devant le filet.

Kaneland 1, Hampshire 1 : Au Hampshire, Sam Keen a marqué le seul but de Kaneland et les Knights ont terminé le match Hampshire Invite par un match nul.

Volley-ball féminin

Hiawatha 2, Leland 1 : À Leland, les Hawks se sont battus pour gagner en trois sets lors d’un match Little Ten Conference, 15-25, 25-12, 25-22.

Filles nageant

DeKalb 92, catholique central 70 : À DeKalb, les Barbs ont enregistré de nombreuses baisses de temps et améliorations grâce à des courses serrées lors d’une victoire hors conférence.

Molly Allison a remporté le 50 libre (26,19) et le 500 libre (5:37:96). Anna Baker a remporté le 200 libre (2:20:89), Hannah Raetzke a remporté le 100 libre (59,67) et Camila Palacios a remporté le 100 brasse (1:12,83).

Volley-ball féminin

Kankakee 2, Kishwaukee 1 : A Malte, Kishwaukee a perdu en trois sets dans un match hors conférence.

Les Kougars étaient menés par Mady Lavender (Genoa-Kingston) avec 12 récupérations et cinq attaques décisives, Natalie Buchanan (DeKalb) avec 10 récupérations et quatre attaques décisives et Addie Friestad (Rochelle Township HS) avec 10 récupérations et six attaques décisives. Julie Leon (DeKalb) a contribué avec sept récupérations, Avery Salsbury (Oregon) a réussi six récupérations, Emily Gilbert (Genoa Kinston) a réussi quatre récupérations et Dakota Thomas (Rockford East) a ajouté deux récupérations et un kill.

Kishwaukee (1-2) sera de retour en action le 6 septembre contre Blackhawk, adversaire de la Conférence Arrowhead, à Moline.