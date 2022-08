Bilan sportif du Daily Chronicle du jeudi 25 août

Au Hampshire, l’équipe de tennis féminine de Sycamore a balayé le simple et le double pour remporter la victoire 7-0 sans conférence contre le Hampshire jeudi.

Elizabeth Klezkner (n ° 1), Jordyn Tilstra (n ° 2) et Kate Elsner (n ° 3) ont toutes gagné en deux matchs en simple. En double, Abby Golembiewski et Jetta Weaver (No. 1) et Sabrina Ezell et Madyson Block (No. 2) ont terminé leurs matchs 6-0, 6-1. Becca Allen et Yuxuan Ni (n°3) ont remporté les deux matchs 6-1 et Jersey Davis et Layla Musich (n°4) ont gagné 6-1, 6-2.

VOLLEY FILLE

Gênes-Kingston 2, Richmond-Burton 0 : À Gênes, les Cogs ont balayé l’action hors conférence pour vaincre les Rockets.

Alayna Pierce a mené avec 12 attaques décisives et cinq as. Lily Mueller a réussi trois attaques décisives et un bloc, Hannah Langton a récolté 11 récupérations, deux as et trois passes décisives et Kaitlyn Rahn a obtenu cinq attaques décisives et une récupération.

Indian Creek 2, Westminster Christian 0 : À Westminster, Audrey Witte a mené avec cinq attaques décisives, quatre as et trois récupérations lors d’une action hors conférence.

Geena Sanford a récolté six as et huit passes, Alana Morgan a récolté 15 récupérations et deux as et Audriana DeClue a récolté 19 récupérations et cinq as.

Hinckley-Big Rock 2, South Beloit 0 : À Hinckley, ILY Hunt a mené avec 10 attaques décisives et deux blocs lors d’une action hors conférence.

Les Royals ont gagné 25-17 dans les deux matchs. Brynn Gawel a réussi sept attaques décisives et six récupérations.

GOLF GARÇONS

Marengo 187, Gênes-Kingston 189 : À Marengo, les Cogs ont raté deux coups lors d’une action hors conférence.

Landen Ritchie a tiré un 37 et a remporté une médaille. Christian Gudall et Amir Mullins ont frappé 49s.

Invitation Tri-Match : Kaneland a marqué 169 points lors du triple match invité contre LaSalle Pérou et Ottawa.

Brian Davoust a mené les Chevaliers à une scission avec Ottawa et LaSalle Pérou. Davoust a terminé son premier tour au-dessus de la normale avec un 37. Zach Ramos a suivi avec un 42.

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Invitation Gênes-Kingston : À Walcamp, Mendota a pris la troisième place et Genoa-Kingston a pris la quatrième place dans une rencontre à quatre équipes.

Anthony Kelson en a pris huit dans les trois milles pour Mendota et Myles Kendzie et Nathan Brening ont pris les 14e et 15e pour les Cogs.