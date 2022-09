Bilan sportif du Daily Chronicle du jeudi 22 septembre

À Morris, Will Donahoe a marqué quatre buts pour mener les Sycamore Spartans à une victoire de football de la Conférence Interstate 8 contre Morris, 8-1.

Nick Doering a marqué deux fois, et Caleb Emert et Ethan Royer ont inscrit un but chacun. Les passes décisives sont venues de Cameron Kruskol (2), Jameson Carl, Carson Matthews et Doering.

Burlington Central 3, Gênes-Kingston 2 : À Burlington, les Cogs ont échoué dans l’action hors conférence.

Junior Leon et Diego Espinoza avaient un but chacun.

VOLLEY FILLE

Indian Creek 2, Somonauk 0 : À Shabbona, Audriana DeClue a réussi 12 récupérations et huit as pour mener les Timberwolves à une victoire de la Little Ten Conference.

Geena Sanford a récolté six passes décisives, deux récupérations, une mise à mort et deux as, Molly Feitlich a récolté quatre récupérations et une aide, Alana Morgan a obtenu cinq récupérations, une mise à mort et un as, et Audrey Witte a obtenu cinq mises à mort, trois récupérations et un as.

Kaneland 2, Plano 0 : À Plano, les Chevaliers ont gagné dans l’action de la Conférence Interstate 8.

GOLF FILLES

DeKalb-Sycamore 188, Batavia 197 : À Batavia, Brianna Chamoun et Lauren Cohn ont tiré 43 coups pour aider à vaincre les Bulldogs en action hors conférence.

Lexi Morrow a tiré un 47, et Simone Bertrand a suivi avec un 55.

Invitation à la grande conférence du Nord : À Timber Point, Genoa-Kingston s’est classé cinquième au classement général dans un match à neuf équipes.

Aleia Lauer est à égalité au neuvième rang avec un 95, et Taylor Rhoads a également remporté une médaille, terminant à la 15e place avec un 103.

NATATION FILLES

DeKalb 99, IMSA 60 : À l’Illinois Mathematics and Science Academy, les Barbs ont terminé premier et deuxième dans de nombreuses courses et ont remporté quelques balayages lors d’une victoire hors conférence.