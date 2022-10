Bilan sportif du Daily Chronicle du jeudi 20 octobre 2022

L’équipe de tennis féminine Sycamore a remporté cinq victoires jeudi avant de finalement voir sa saison se terminer au tournoi d’État de classe 1A dans la banlieue de Chicago.

Madyson Block et Becca Allen ont remporté leur match de double du premier tour 6-3, 7-6 (2) et ont rebondi dans un match de consolation au deuxième tour avec une victoire de 6-3, 6-4 après avoir abandonné le championnat. support avec une défaite 6-0, 6-1. Le duo a terminé sa journée 2-2 avec une défaite de 6-4, 6-1 contre Clarissa Chen et Angie Tornabene de Timothy’s Christian.

Elizabeth Kleckner de Sycamore a remporté son match d’ouverture 6-1, 6-1 mais a terminé sa journée avec deux défaites.

Sa coéquipière Abby Golembiewski a perdu son match de premier tour 6-3, 6-1 mais s’est ralliée avec une paire de victoires exténuantes en jeu de consolation. Golembiewski a d’abord battu Mia Trudo de l’Université normale 6-0, 4-6, (10-8) et a suivi avec une victoire sur Gretchen Zarbock de Morris, 6-4, 1-6, (10-3).

Le duo de double des Spartans composé de Jetta Weaver et Sabrina Ezell est allé 0-2 ce jour-là.

VOLLEY FILLE

Kaneland 2, Sycomore 0 : À Kaneland, les Knights ont vaincu les Spartans 25-19, 25-20 lors de l’action de la Conférence Interstate 8.

le résultat de mercredi

VOLLEY FILLE

Plano 2, Hinckley-Big Rock 0 : ILY Hunt est devenu le détenteur du record de Hinckley-Big Rock pour les éliminations en une saison, battant l’ancien record de 236 établi en 2009.

Les Royals ont perdu 24-26, 23-25.

Indian Creek 2, Lisle 1 : Audrey Witte a récolté 18 attaques décisives, 14 récupérations, quatre as, deux contres et une passe décisive dans la victoire.

Geena Sanford a ajouté 15 passes décisives et cinq récupérations alors que les Timberwolves se sont améliorés à 19-8-3. Izzy Turner a récolté 14 passes décisives, sept récupérations et trois as tandis qu’Alexa Anderson a réussi sept attaques décisives.