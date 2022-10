Bilan sportif des lycéens du samedi 19 mars

Le premier joueur de Huntley, Ryan Bakes, a été 5 en 7 avec deux circuits et quatre points produits alors que les Red Raiders ont divisé les matchs samedi à Edwardsville.

Les Red Raiders ont ouvert la journée avec une victoire 19-3 sur Moline. Plus tard dans la journée, Edwardsville a marqué quatre fois en septième manche pour une victoire 5-4 contre Huntley.

Bakes a été 3 en 4 avec quatre points produits, quatre points et deux circuits lors du premier match. Il était 2 en 3 avec un triple dans le deuxième match.

AJ Putty était 3 en 3 avec un double et deux points produits dans la victoire sur Moline. CJ Filipek et Nick Martino ont également réalisé deux points chacun dans ce match.

Sophomore Malachi Paplanus a remporté la victoire avec trois manches et un point mérité. Il en a retiré un et a accordé quatre coups sûrs.

Dans la défaite contre Edwardsville, Brayden Bakes était 2 en 3 avec deux points et un point produit. Joey Garlin a été 2 en 3 avec un RBI et Brandon Hanley n’a pas eu de coup sûr, mais a frappé en deux points. Huntley a une fiche de 2-1.

FOOTBALL FILLES

Byron 5, Marengo 0 : À Byron, les Indiens sont tombés dans leur match sans conférence contre les Tigers.

Hampshire 7, Streamwood 0 : À Streamwood, les Whip-Purs (2-0) ont dépassé les Sabres et ont surclassé leurs adversaires, 14-0, en deux matchs.

CROSSE GARÇONS

Subvention 12, Crystal Lake Sud 9 : À Fox Lake, les Gators (0-3) ont abandonné leur match hors conférence aux Bulldogs.

CROSSE FILLES

Coopérative Crystal Lake Central 19, Lac de Zurich 0: Au lac de Zurich, Colleen Dunlea et Piper LeFevre ont chacun marqué quatre buts alors que l’équipe coopérative des Tigers (1-1) a battu les Bears.

Lauren Hughes et Maddie Lieflander ont ajouté trois buts chacune, Fiona Lemke a marqué deux fois et Addison Bechler, Mary Sessoms et Payton Seibert ont toutes marqué un but.

Dunlea a récolté trois passes décisives, LeFevre et Bechler ont récolté deux passes décisives et Sessoms et Lemke ont récolté une passe chacun.

Saint François 17, McHenry 2 : A Wheaton, les Warriors sont tombés face aux Spartans dans leur match.

WATER POLO GARÇONS

Niles West 8, McHenry 6 : Les Warriors ont perdu un proche contre les Wolves dans leur match hors conférence.