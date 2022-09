Bilan sportif de NewsTribune pour le jeudi 1er septembre

Olivia Gartin et Morgan Foes ont abattu huit attaques décisives chaque jeudi pour aider l’équipe de volley-ball de Princeton à remporter une victoire de 25-20, 25-16 contre Hall lors d’un match de la division Est de la Conférence de Three Rivers à Spring Valley.

Miyah Fox a récolté 12 récupérations, 10 points et quatre as pour les Tigresses (1-3, 1-0 TC East), tandis que Natasha Faber-Fox a ajouté 12 passes, neuf récupérations, sept points et un as.

Le comté de Putnam a vaincu. Roanoke-Benson 25-23, 25-18 : Maggie Richetta a réussi sept attaques décisives, quatre récupérations, deux blocs et deux as jeudi alors que les Panthers ont remporté un match de la Tri-County Conference à Roanoke.

Ava Hatton a récolté sept récupérations, trois attaques décisives, deux passes décisives et un bloc pour PC (4-4, 1-1 TCC), tandis que Tori Balma a ajouté 10 passes décisives, quatre récupérations, trois attaques décisives et deux as.

Fieldcrest a vaincu. Eurêka 29-27, 25-11 : Kaylin Rients a réussi 11 attaques décisives et a réussi 1,5 blocs jeudi alors que les Knights ont remporté une victoire de la Conférence Heart of Illinois à Minonk.

Allie Wiesenhofer a récolté 16 récupérations pour Fieldcrest (7-0, 1-0 HOIC), tandis que Kaitlyn White a ajouté 15 passes décisives.

Earlville bat. Saluta 25-11, 25-19 : Nevaeh Sansone a réussi neuf récupérations et sept attaques décisives jeudi pour mener les Red Raiders à une victoire de la Little Ten Conference à Kirkland.

Brooklyn Guelde a récolté huit passes décisives, Hannah Pfaff a servi six as et Mady Olson a ajouté six points et cinq attaques décisives pour Earlville (4-0, 2-0 LTC).

El Paso-Gridley bat. Henry-Senachwine 25-20, 25-18 : Kaitlyn Anderson a récolté six passes décisives, quatre attaques décisives, deux as et un bloc jeudi alors que les Mallards ont perdu un match hors conférence à Henry.

Gabriella Garcia a ajouté 18 récupérations pour Henry (3-3).

Newark déf. LaMoille 25-6, 25-11 : Les Lions ont perdu un match de la Little Ten Conference jeudi à Newark.

TENNIS FILLES

Chez Geneséo : La Salle-Pérou a remporté deux victoires hors conférence jeudi, battant Alleman 4-1 et Geneseo 3-2.

Les Cavaliers ont balayé l’action en simple alors que la n ° 1 Carlie Miller a gagné 6-2, 6-0 contre Alleman et 6-2, 6-0 contre Geneseo, tandis que la n ° 2 Ava Lannen a gagné 6-0, 6-0 contre Alleman et 6-1, 6-0 contre Geneseo.

Également contre Alleman, Elena Leone et Kylee Halm ont gagné 3-6, 6-4, 11-9 au double n ° 2, tandis que Rylee Waite et Bri Keith ont gagné 6-1, 6-1 au double n ° 3.

Izzy Pohar et Kaylie Reese ont remporté une victoire de 6-1, 4-6, 10-5 en double no 1 contre les Maple Leafs.

Mendota 4, Sterling 1 : Les Troyens ont balayé l’action en double et ont remporté une victoire en simple jeudi en route vers une victoire à Mendota.

En double, Alexis Finley et Talya Schwaegerman ont gagné 7-5, 1-6, 10-5, Isabelle Escatel et Mariah Figueroa ont été gagnantes 6-4, 3-6, 10-6 au n ° 2 et Julia Krueger et Karli Miars ont gagné une victoire 6-0, 6-1 au n ° 3.

Natalia Salinas a gagné 6-2, 6-4 au n ° 2 en simple pour MHS.

GOLF GARÇONS

À Rock Island : Trois golfeurs de St. Bede ont tiré dans les années 30 jeudi pour mener les Bruins à une victoire dans un triangle de la Conférence de Three Rivers au terrain de golf Highland Springs.

Les Bruins ont cardé un 153 pour battre Sherrard (173) et Rockridge (212).

Jake Delaney a tiré un 36 pour partager les honneurs des médaillés, Brendan Pillion avait un 37, Logan Potthoff avait un 38 et Luke Tunnell a ajouté un 42.

À Deer Grove : Grant Plym a tiré un 38 jeudi pour remporter les honneurs de médaillé et mener Hall à une victoire dans une triangulaire de la Conférence de Three Rivers au Deer Valley Country Club.

Les Red Devils ont cardé un 170 pour battre Erie-Prophetstown (199) et Morrison (231).

Landen Plym (41), Lukas Manrriquez (45) et Josh Scheri (46) complètent les scores de Hall.

Mendota 176, Orion 193 : Owen Aughenbaugh a inscrit un 39 jeudi pour remporter les honneurs des médaillés et mener les chevaux de Troie à une victoire de la conférence Three Rivers au Oakwood Country Club à Coal Valley.

Cale Strouss (45), Clay Buffington (46) et Brody Hartt (48) ont complété les scores de MHS.

Princeton 159, Kewanee 205 : Jaden Eggers a tiré un 37 jeudi pour remporter les honneurs de médaillé alors que les Tigers ont remporté une victoire de la conférence Three Rivers au parcours de golf de Wyaton Hills.

Karter Patterson (38), Jarrett Carr (41) et Tyson Phillips (43) ont complété les scores de Princeton.

GOLF FILLES

A La Salle : Avah Moriarty a tiré un 46 jeudi alors que La Salle-Pérou a terminé troisième d’un triangle de la Conférence Interstate 8 au parcours de golf d’Oak Ridge de Senica.

Allie Thome avait un 52 pour les Cavaliers, qui ont cardé un 230 pour terminer derrière Sycamore (179) et Ottawa (205).

Yorkville 207, Earlville 226 : Lexie Campbell a tiré un 44 jeudi alors que les Red Raiders perdaient un match hors conférence au Earlville Country Club.

Kaydence Harp a ajouté un 46 pour Earlville.

À Rock Island : Callie Schoff a tiré un 50 jeudi alors que Bureau Valley a terminé troisième d’un triangle de la Conférence de Three Rivers au terrain de golf de Highland Springs.

Cassidy Peterson a ajouté un 56 pour le Storm (228), qui a terminé derrière Rockridge (189) et Orion (224).

FOOTBALL GARÇONS

Serena 4, La Salle-Pérou 3 (PKs): Les Cavaliers menaient 3-0 à la mi-temps mais les Huskers se sont ralliés pour égaliser en seconde période et ont finalement gagné aux tirs au but lors d’un match hors conférence à La Salle.

Seth Adams a marqué deux buts en temps réglementaire pour LP, tandis qu’Antonio Martinez avait un but et Michael George et Jason Curran avaient chacun une passe décisive.