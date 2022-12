Bilan sportif de NewsTribune du vendredi 9 décembre 2022

Adam Waite d’Earlville a presque surclassé Indian Creek lui-même vendredi, inscrivant 24 points pour mener les Red Raiders à une victoire de 51-25 lors d’un match de la Little Ten Conference à Shabbona.

Ryab Browder a marqué neuf points et capté 15 rebonds pour Earlville (4-4, 2-1 LTC), tandis que Garret Cook a ajouté huit points et huit rebonds.

Roanke-Benson 46, Henry-Senachwine 36 : Les Mallards ont perdu un match de la Tri-County Conference vendredi à Henry.

LUTTE

Kewanee 72, Mendota 12 : Les chevaux de Troie ont perdu un match de conférence de Three Rivers vendredi à Kewanee.

RÉSULTATS DU JEUDI

BASKET FILLES

Salle 37, Newman 18 : McKenna Christiansen a marqué 23 points pour aider les Red Devils à remporter une victoire dans la division Est de la Conférence de Three Rivers en Sterling.

Princeton 56, Mendota 12 : Les Tigresses ont remporté une victoire dans la division Est de la conférence Three Rivers jeudi à Mendota.

Bureau Valley 47, Kewanee 40 : Kate Salisbury a marqué 18 points pour mener le Storm à une victoire de la division Est de la conférence de Three Rivers à Kewanee.

Alaina Wasilewski a capté 12 rebonds pour Bureau Valley (5-4, 3-0 TRC East), qui tirait de l’arrière 20-18 à la mi-temps avant de battre les Boilermakers 19-12 au troisième quart.

Earlville 40, DePue 18 : Madyson Olson a récolté 24 points, six rebonds et quatre interceptions alors que les Red Raiders ont remporté une victoire à la Little Ten Conference à DePue.

Nevaeh Sansone a ajouté quatre points, cinq interceptions et 20 rebonds.

QUILLES MIXTES

Au Pérou : La Salle-Pérou a balayé St. Bede au Super Bowl de l’Illinois Valley.

Dans le match des garçons, Chance Hank a lancé une série de 671 pour mener les Cavaliers à une victoire de 3 388-2 973, tandis que David Lawrence avait une série de 627.

Haiden Ator a mené les Bruins avec une série 622 et Dominic Fonderoli a ajouté une série 570

Dans le match des filles, Olivia Weber a lancé une série de 667 pour aider les Cavs à une victoire de 3 097-2 289. Christine Ricci avait une série 596 pour LP.

Maddy Fabish a mené St. Bede avec une série 492.

NATATION GARÇONS

Sterling 95, La Salle-Pérou/Ottawa 46 : Bo Weitl a remporté le 100 verges dos en 1:05,2 alors que les Cavaliers ont perdu en Sterling.

Le relais 400 libre des Cavaliers de Brian Lowery, Jonthon Neu, Griffin Sharp et Andrew Gritt a gagné en 3:57.49.

BASKET-BALL HOMME

IVCC 80, Wilbur Wright 71 : DeAndre Vortes a marqué 28 points pour mener les Eagles à une victoire sans conférence à Oglesby.

Henry Lorton a récolté 14 points pour IVCC (3-10), tandis qu’AJ Lee a ajouté 13 points.

BASKET-BALL FÉMININ

IVCC 53, Wilbur Wright 50 : Elizabeth Browder a marqué 13 points pour aider les Eagles à remporter une victoire hors conférence à Oglesby.

Taylor Staton a obtenu 10 points pour IVCC (2-8), tandis que Natali Haynes et Sophie Harris ont contribué 10 points chacune.