Bilan sportif de NewsTribune du vendredi 6 janvier 2023

Mac Resetich, senior de Hall, a marqué 22 points et éclipsé 1 000 points en carrière dans une défaite de 64-55 contre Newman lors d’un match de la division Est de la conférence de Three Rivers vendredi à Sterling.

“Mac mérite toutes les bonnes choses dites à son sujet au cours de ses quatre années”, a déclaré l’entraîneur de Hall, Mike Filippini. “C’est l’un des enfants les plus travailleurs que j’ai jamais entraînés en 25 ans. Il gagne tout ce qu’il gagne. Mac est un excellent exemple à suivre pour nos jeunes enfants en raison de tout le travail acharné et des efforts supplémentaires qu’il déploie. Il sera excellent dans tout ce qu’il décidera de faire.

Kyian Smith a ajouté 15 points pour les Red Devils.

Princeton 74, Mendota 29 : Grady Thompson a marqué 19 points alors que les Tigers ont remporté une victoire dans la division Est de la Conférence de Three Rivers à Mendota.

Teegan Davis a récolté 16 points pour Princeton (15-0, 4-0 TRC East), tandis que Kolten Monroe a ajouté 13 points.

Izaiah Nanez a mené les Troyens avec huit points.

LaMoille 55, Leland 53 : Logan Dober a marqué 20 points alors que les Lions remportaient une victoire dans la Little Ten Conference à LaMoille.

Tyler Billhorn a ajouté 10 points, quatre rebonds et trois passes pour LaMoille (7-7, 2-2 LTC).

Earlville 43, Amboy 31 : Ryan Browder a réussi un double-double de 18 points et 15 rebonds alors que les Red Raiders ont remporté un match hors conférence à Earlville.

Garrett Cook a contribué huit points et quatre passes pour Earlville (10-6).

Fieldcrest 66, LeRoy 60 : Les Knights ont remporté une victoire lors de la conférence Heart of Illinois vendredi à LeRoy.

Dwight 56, Henry-Senachwine 49 : Les Mallards ont perdu un match de la Tri-County Conference vendredi à Dwight.

RÉSULTATS DU JEUDI

BASKET FILLES

Comté de Putnam 38, Roanoke-Benson 32 : Ava Hatton a récolté 26 points pour mener l’équipe féminine de basket-ball du comté de Putnam à une victoire 38-32 contre Roanoke-Benson lors d’un match de la Tri-County Conference à Roanoke.

Les Panthers (14-7) ont surmonté un déficit de 13 points en seconde période.

La Salle-Pérou 48, Mendota 16 : Brooklyn Ficek a marqué 15 points alors que les Cavaliers remportaient une victoire hors conférence à La Salle.

Olivia Shetterly et Jasmine Garmin ont chacune ajouté sept points pour LP.

Salle 39, Kewanee 32 : Promise Giacometti a marqué 16 points pour aider les Red Devils à remporter une victoire dans la division Est de la Conférence de Three Rivers à Spring Valley.

Toni Newton a ajouté 11 points pour Hall (9-6, 4-1 TRC East).

Princeton 63, Newman 36 : Camryn Driscoll a marqué 24 points et réussi cinq interceptions alors que les Tigresses ont remporté une victoire de la division Est de la conférence Three Rivers en Sterling.

Olivia Gartin a ajouté 11 points et trois interceptions pour Princeton.

Fieldcrest 53, LeRoy 24 : Ashlyn May a marqué 23 points pour mener les Knights à une victoire de la conférence Heart of Illinois à LeRoy.

Macy Gochanour a récolté 13 points pour les Knights (17-1, 7-0 HOIC), qui ont dominé les Panthers 22-6 au troisième quart pour porter une avance de trois points à la mi-temps à 16 points.

Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 35, Dwight 34 : Les Mallards ont utilisé un 3 points et un lancer franc dans la dernière minute pour remporter une victoire de la Tri-County Conference à Dwight.

Somonauk 60, Earlville 36 : Madyson Olson a récolté 15 points, sept interceptions et quatre passes alors que les Red Raiders ont perdu un match de la Little Ten Conference à Somonauk.

Nevaeh Sansone a ajouté 14 points et six rebonds pour Earlville (6-11, 2-2 LTC).

QUILLES MIXTES

Chez Mendota : Clay Buffington a lancé une série de 654 pour aider Mendota à remporter une victoire de 3 550 à 3 361 contre La Salle-Pérou dans un match hors conférence.

Landon Bauer a lancé une série de 617 pour les Trojans, tandis qu’Alex Holland a ajouté une série de 600.

Dans le match des filles, Christine Ricci a lancé une série de 596 pour aider LP à une victoire de 3 169-2 363, tandis que Makenzie Hamilton a ajouté une série de 568 pour les Cavaliers.

Au Pérou : Aubree Acuncius a lancé une série de 558 pour aider les filles de St. Bede à une victoire de 2 647-2 013 sur Streator.

Madelyn Torrance a ajouté une série de 479 pour les Bruins.

Dans le match des garçons, Trayger Davis a lancé une série de 583 alors que les Bruins ont perdu 2 869-2 721.

NATATION GARÇONS

La Salle-Pérou/Ottawa 65, Peoria Notre Dame 23 : Brian Lowery, Jonathon Neu, Chris Lowery et Owen Phillips ont remporté une paire de relais alors que les Cavaliers ont remporté une victoire.

Le quatuor a remporté le relais 400 verges style libre en 3:35,5 et le relais 200 m libre en 1:36,32.

Brian Lowery a remporté le 200 m libre (2:01.66) et le 100 m papillon (1:00.8), Chris Lowery a remporté le 50 m libre (23.66) et le 100 m brasse (1:08.99), Owen Phillips a remporté le 200 m QNI (2: 10.35) et le 100 m dos (1:00.3) et Neu a remporté le 100 m libre (54.12).

LUTTE

Rockridge 60, Mendota 12 : Les Troyens ont perdu à Mendota.

BASKET-BALL HOMME

IVCC 61, vallée de Sauk 54 : Vijay Wallace a marqué 16 points pour aider les Eagles à remporter la victoire de la Arrowhead Conference à Oglesby.

DeAndre Nobles a récolté 13 points pour IVCC, tandis que Dakota Deverteuil a ajouté 11 points.

BASKET-BALL FÉMININ

Sauk Valley 72, IVCC 63 : Jenisis Greening et Natali ont marqué 14 points chacun alors que les Eagles ont perdu un match de la Arrowhead Conference à Oglesby.

Sophie Harris et Elizabeth Browder ont ajouté 11 points chacune pour IVCC.