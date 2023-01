Bilan sportif de NewsTribune du vendredi 27 janvier 2023

Le junior Mendota Landon Bauer a lancé une série de 1 204 six matchs lors de la première journée du tournoi IHSA Boys Bowling State Tournament vendredi au St. Clair Bowl à O’Fallon.

Bauer occupe la 68e place au classement général et était l’une des 30 personnes à se qualifier pour la dernière journée de samedi.

Braden Schuld de Harlem mène le tournoi après avoir joué 1 431 vendredi.

BASKET GARÇONS

Saint Bède 57, Mendota 42 : Les Bruins ont remporté une victoire dans la division Est de la conférence Three Rivers au Pérou.

Cette victoire a mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives pour St. Bede (8-16, 3-5 TRC East).

Earlville 73, De Pue 42 : Garett Cook a récolté 18 points, cinq passes décisives et quatre interceptions alors que les Red Raiders remportaient la victoire de la Little Ten Conference à DePue.

Trois autres joueurs ont marqué à deux chiffres pour Earlville (14-9, 6-2) alors qu’Adam Waite avait 17 points, 25 rebonds et sept passes, Diego Vasquez a contribué 15 points et Ryan Browder a enregistré 14 points et 11 rebonds.

Fieldcrest 49, Ridgeview 42 : Landon Modro a marqué 15 points pour aider les Knights à remporter la victoire de la conférence Heart of Illinois à Colfax.

Ed Lorton a ajouté 12 points pour Fieldcrest (18-6, 5-2).

Midland 46, comté de Putnam 43 : Les Panthers ont été surclassés 16-2 en route vers la défaite lors de la finale de consolation du tournoi de conférence des trois comtés à Granville.

Jackson McDonald a marqué 21 points pour les Panthers, tandis qu’Austin Mattingly a ajouté 15 points.

Newman 55, Bureau Valley 35 : Brik Rediger a marqué neuf points alors que le Storm a perdu un match de la division Est de la conférence Three Rivers à Manlius.

BASKET FILLES

Parkview Christian 51, Earlville 23 : Madyson Olson a récolté 11 points, sept interceptions et quatre rebonds alors que les Red Raiders ont perdu un match hors conférence à Earlville.

Nevaeh Sansone a ajouté huit points et 11 rebonds pour Earlville (11-14).

LUTTE

Chez Sherard : Princeton a remporté une paire de duels de la conférence Three Rivers, battant Rockridge 44-17 et Sherrard 63-12.

Augustus Swanson et Casey Etheridge ont chacun enregistré deux quilles pour les Tigers, tandis que Kaydin Gibson a gagné par décision majeure et décision.

RÉSULTATS DU JEUDI

Mendota 45, Newman 34 : Les Troyens ont battu Newman 20-7 au quatrième quart en route vers une victoire de la division Est de la conférence Three Rivers à Mendota pour briser une séquence de 11 défaites consécutives.

Reanna Brant a connu une grosse soirée avec 20 points, 15 rebonds, trois blocs, deux interceptions et deux passes décisives, tandis que Kate Jenner a ajouté 10 points et quatre interceptions pour Mendota, qui avait perdu contre les Comets deux fois plus tôt cette saison.

Fieldcrest 55, Trémont 52 : Les Knights ont battu les Turks 17-13 au troisième quart pour prendre le contrôle, puis l’ont fait se battre pour une victoire de la conférence Heart of Illinois à Minonk.

Ashlyn May a récolté 17 points, Kaitlin White en a récolté 14 et Carolyn Megow en a ajouté 13 pour les Knights (22-3, 10-1).

Fieldcrest revient à l’action à 14 heures samedi à domicile contre Peotone (23-0).

Marquette 43, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 18: Les Mallards ont perdu un match de la Tri-County Conference à Henry.

Kewanee 52, Saint-Bède 50 : Les Bruins se sont ralliés à un déficit de 17 points pour égaliser le match, mais ont perdu lors d’un match de la division Est de la conférence Three Rivers au Pérou.

Ali Bosnich a marqué 17 points et capté huit rebonds pour St. Bede, tandis que Lily Bosnich a ajouté 12 points, quatre rebonds et trois interceptions.

Orion 49, Salle 33 : Les Red Devils ont abandonné un crossover de la Conférence de Three Rivers à Spring Valley.

Garçons nageant

Byron 51, La Salle-Pérou/Ottawa 41 : Owen Phillips a remporté deux épreuves individuelles et a nagé sur un relais gagnant, mais les Cavaliers ont échoué à La Salle.

Phillips a remporté le 50 verges style libre en 23,01 secondes et le 100 m libre en 50,42 secondes.

Il a également fait équipe avec Jonathon Neu, Andrew Gritt et Bo Weitl pour remporter le relais 200 m libre en 1:45,09.

Basket-ball garçons

Comté de Putnam 53, Forêt 24: Au Tournoi Tri-County Conference de Granville, les Panthers entrent dans le championnat consolation avec la victoire.

Wyatt Grimshaw a marqué 13 points et Jackson McDonald et Austin Mattingly en ont eu 12 chacun pour PC.

Lors du premier match jeudi, Midland a battu Lowpoint-Washburn 57-43 pour se qualifier pour la finale de consolation contre les Panthers.

Lutte

A La Rochelle : Princeton a partagé une paire de duels, battant Amboy 64-6 avant de perdre 45-32 contre Rochelle.

Augustus Swanson a gagné par décision et chute, Carlos Benavidez a enregistré une chute et une chute technique et Casey Etheridge a gagné par décision majeure et chute pour les Tigers.

Quilles de filles

La Salle-Pérou 3 066, Yorkville 2 269 : Christine Ricci a lancé une série de 567 pour aider les Cavaliers à une victoire hors conférence à Yorkville.

Kamryn Oscepinski a ajouté une série 537 pour LP.

Comté de Hall-Putnam 1 948, Streator 1 796 : Sarah Beier a lancé une série de 517 alors que les Red Devils ont remporté une victoire.

Emma Nicoli a ajouté une série 455 pour Hall-PC.