Bilan sportif de NewsTribune du vendredi 26 août

L’équipe de football masculine de Mendota a remporté deux matchs vendredi lors du tournoi de l’Oregon.

Les Troyens ont battu Hinckley-Big Rock, 8-0, et Woodstock, 1-0.

Contre H-BR, Jasiel Watson a marqué trois buts, tandis que Sebastian Carlos a marqué deux buts et Rafa Romero a obtenu un but et une passe décisive.

Johnathan Cortez a marqué le seul but du match contre Woodstock.

Les Troyens ont une fiche de 4-0 cette saison et n’ont pas encore accordé de but.

La Salle-Pérou 2, Kewanee 1 : Seth Adams a marqué une paire de buts vendredi pour aider les Cavaliers à remporter la victoire à Earlville’s War on 34 Tournament.

Brayan Gonzalez a obtenu une aide pour La Salle-Pérou, tandis qu’Erick Laureabaquio-Moscosa a effectué six arrêts.

CROSS-COUNTRY

Chez Chillicothe : Elijah House de Bureau Valley a couru un 16:46 pour se classer quatrième à l’IVC Invitational vendredi.

Benjamin Roth de BV a terminé 11e en 17:56, tandis que Caleb Krischel de Fieldcrest a pris la 16e place en 18:22.

Chez les filles, Clare Phillips a mené Fieldcrest en terminant 23e en 23:53.

RÉSULTATS DU JEUDI

TENNIS FILLES

A La Salle : La Salle-Pérou a balayé une paire de duels hors conférence, battant St. Bede, 5-0, et Mendota, 5-0.

Contre Mendota, Carlie Miller a gagné, 6-0, 6-0, en simple n ° 1, tandis qu’Ava Lannen a remporté une victoire 6-0, 6-1 en simple n ° 2.

En double, Kaylie Reese et Izzy Pohar ont remporté 6-2, 7-6 au n ° 1, Emmie Hachenberger et Rylee Waite ont gagné, 6-2, 6-1, au n ° 2 et Elena Leone et Kylee Halm ont obtenu un 6 -3, victoire 6-1 au n ° 3.

Les Cavs ont mélangé l’alignement contre les Bruins avec Hachenberger gagnant, 6-1, 6-1, au n ° 1 en simple et Reese remportant une victoire 6-1, 6-1 au n ° 2 en simple.

Lannen et Miller ont remporté une victoire 6-0, 6-0 au n° 1 en double, Haln et Leone ont été 6-0, 6-1 vainqueurs au n° 2 et Waite et Bri Keiten ont gagné 6-2, 7-5 au n° 3.

Jeudi également, Mendota a battu St. Bede, 5-0.

Talya Schwaegerman a gagné, 6-4, 7-6, en simple n ° 1, tandis qu’Ella Lewis a remporté une victoire de 6-0, 6-0 en simple n ° 2.

En double, Isabella Escatel et Alexis Finley ont remporté une victoire de 6-3, 6-2 au premier rang ; Karli Miars et Julia Krueger ont gagné, 6-3, 6-2, au n ° 2 et Mariah Figueroa et Natalia Salinas ont été gagnantes 6-3, 6-3 au n ° 3.

Ottawa 5, Princeton 0 : Les Tigresses ont été balayées à Ottawa.

VOLLEY FILLE

El Paso-Gridley bat. Saint Bède, 25-18, 25-17 : Amanda Wojcik a récolté 11 passes, trois récupérations et deux as alors que les Bruins ont perdu un match hors conférence à El Paso.

Ella Hermes a ajouté 10 fouilles pour St. Bede.

Marquette a vaincu. Henry-Senachwine, 25-15, 25-23 : Kaitlyn Anderson a réussi six attaques décisives, quatre passes décisives et un bloc alors que les Mallards ont perdu un match de la Tri-County Conference à Henry.

Lauren Harbison a ajouté neuf récupérations pour Henry (2-1 au total, 1-1 TCC).

Serena a vaincu. Salle, 25-15, 25-17 : Les Red Devils ont perdu un match hors conférence à Spring Valley.

Annawan bat. Bureau Vallée, 25-17, 21-25, 25-19 : Kate Salisbury a récolté sept passes décisives, cinq attaques décisives et trois récupérations alors que le Storm a perdu un match hors conférence à Annawan.

Keely Lawson a ajouté 13 points, sept as, trois récupérations, deux blocs et deux attaques décisives pour BV.

GOLF GARÇONS

A La Rochelle : Cal Strouss a tiré un 42 pour aider Mendota à remporter une victoire dans un triangle hors conférence au Fairways Golf Course.

Les Trojans ont cardé un 179 pour battre Rochelle (184) et Amboy-LaMoille (197).

Wes Wilson d’Amboy était le médaillé avec un 38. Hayden Wittenauer avait un 40 pour les Clippers.

À Elburn : Coleman Rundle a tiré un 38 alors que La Salle-Pérou terminait troisième d’un triangulaire de la Conférence Interstate 8 au parcours de golf de Hughes Creek.

Les Cavaliers ont réussi un 174 pour terminer derrière Ottawa (159) et Kaneland (169).

Carter Fenza a ajouté un 41 pour LP.

Chez Edelstein : Jaden Eggers et Karter Patterson ont chacun eu un 41 jeudi alors que Princeton a terminé troisième dans un triangle hors conférence au parcours de golf Arrowhead.

Les Tigres ont cardé un 172 pour terminer derrière Peoria Christian (161) et IVC (166).

A Toluca : Ayden Malavolti a tiré un 44 alors que Henry-Senachwine s’est classé deuxième dans une triangulaire de la Conférence des trois comtés au Tall Oaks Country Club.

Roanoke-Benson a gagné avec un 161 suivi des Mallards (194) et Woodland (236).

GOLF FILLES

Bureau Valley 200, Saint-Bède 216 : Callie Schoff a cardé un 48 pour aider le Storm à remporter la victoire de la conférence Three Rivers au parcours de golf Hidden Lake à Sheffield.

Gianna Grivetti de St. Bede a été la médaillée avec un 40.

A Princeton : Fieldcrest a inscrit un 220 et Princeton a obtenu un 223 pour se classer respectivement deuxième et troisième dans un triangle au parcours de golf de Wyaton Hills.

Ottawa a gagné avec un 217.

FOOTBALL GARÇONS

Morris 6, DePue-Hall 1 : Les Little Giants ont perdu un match hors conférence.

Ottawa 5, Princeton 1 : Les Tigers ont échoué dans un match hors conférence à Princeton.

CROSS-COUNTRY MIXTE

Chez Kewanee : Greyson Marincic de St. Bede (21:03) et Nathan Husser (21:57) se sont classés respectivement troisième et quatrième au Baker Park Golf Course.

Chez les filles, Macy Zeglis a mené les Bruins en terminant cinquième en 27:22.

À Kingston : Anthony Kelson de Mendota a couru 17:34 pour se classer huitième individuellement alors que les Trojans ont terminé troisièmes dans une rencontre à quatre équipes.

Kody Chase a terminé 13e en 19:43 pour MHS.

Chez les filles, Anna Valdes a mené les Trojans en terminant 27e en 31:16. MHS n’avait pas de score d’équipe.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Joliet déf. CCIV, 25-10, 25-16, 25-23 : Erica Antle a récolté 17 passes décisives et huit récupérations alors que les Eagles ont subi une défaite hors conférence à Oglesby.

Ella Sibert a ajouté neuf attaques décisives et un blocage pour IVCC (1-5).