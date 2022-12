Bilan sportif de NewsTribune du vendredi 2 décembre 2022

L’équipe de basket-ball des garçons du comté de Putnam a battu Dwight 75-60 lors du match d’ouverture de la conférence Tri-County des Panthers vendredi à Dwight.

Les Panthers se sont améliorés à 5-1 au total.

Serena 44 ans, Earlville 36 : Ryan Browder a marqué 14 points vendredi alors que les Red Raiders ont perdu un match de la Little Ten Conference à Serena.

Adam Waite a ajouté 11 points pour Earlville (2-4, 0-1 LTC).

Somonauk 76, DePue 28 : Les Little Giants ont perdu un match de la Little Ten Conference vendredi à Somonauk.

Sénèque 66, Henry-Senachwine 33 : Les Mallards ont chuté lors d’un match de la Conférence des trois comtés vendredi à Seneca.

RÉSULTATS DU JEUDI

BASKET GARÇONS

Comté de Putnam 52, Peoria Christian 51 : Les Panthers ont traîné après un quart et à la mi-temps, mais se sont ralliés pour battre les Chargers lors du match d’ouverture à domicile du PC à Granville.

Les Panthers ont traîné les Chargers 15-11 après le premier quart et 25-24 à l’entracte avant de détenir une avance de 42-41 avant le quatrième quart.

Le comté de Putnam (5-1) a été mené par le record de 22 points de Jackson McDonald. Austin Mattingly a ajouté 14 points, tandis qu’Andrew Pyszka en a ajouté 10.

Byron 78, Mendota 56 : Les Tigres hôtes ont ouvert leur saison en réalisant 16 tirs au-delà de l’arc lors de la victoire sans conférence contre les Trojans à Byron.

BASKET FILLES

Mendota 46, Saint-Bède 43 : Katie Jenner a récolté 15 points, six interceptions et trois passes décisives pour mener les Trojans à une victoire de la division Est de la conférence Three Rivers au Pérou.

Reanna Brant a ajouté 10 points, 14 rebonds et cinq interceptions pour Mendota.

Fieldcrest 72, Tri-Vallée 28 : Les chevaliers invaincus et classés n ° 2 de la classe 2A de l’Associated Press ont remporté une victoire à la conférence Heart of Illinois lors de leur match d’ouverture à domicile à Minonk.

Fieldcrest menait 21-6 après le premier quart, 32-20 à la mi-temps et 64-24 avant le quatrième

Fieldcrest (8-0, 2-0) comptait quatre joueurs à deux chiffres, menés par le record de 17 points d’Ashlyn May. Kaitlin White et Macy Gochanour ont chacune enregistré 13 points, tandis que Carolyn Megow en a inscrit 10.

Bureau Vallée 46, Newman 28 : Kate Salisbury a marqué 19 points pour mener le Storm à une victoire de la division Est de la conférence Three Rivers à Manlius.

Taylor Neuhalfen a marqué 10 points – tous en seconde période – pour Bureau Valley (4-2 au total, 2-0 TRC East).

Sénèque 51, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 19 : Les Fighting Irish ont mené les Mallards 14-2 après un quart et 37-11 à la mi-temps du concours de la Tri-County Conference à Henry.

Serena 59, Earlville 21 : Les Red Raiders sont tombés face aux Huskers lors du match d’ouverture de la Little Ten Conference des deux équipes à Earlville.

Earlville (3-4, 0-1) a été mené par les neuf points et six interceptions de Madyson Olson, tandis que Nevaeh Sanson a ajouté quatre points.

Hiawatha 33, DePue 20 : Les Little Giants sont tombés lors du match d’ouverture de la Little Ten Conference à Kirkland.

Indian Creek 56, LaMoille 21 : Les Lions étaient menés 17-9 après un quart et 32-15 à la mi-temps de leur défaite dans la Little Ten Conference à Shabbona.

LUTTE

Amboy 36, Putnam County-Hall 18; Sterling Newman 42, Putnam County-Hall 18 : Les Panthers ont abandonné les doubles matchs contre les Clippers et les Comets à Amboy.

Elijah Leota de Putnam County-Hall a enregistré une paire de victoires par chute à 220 livres, battant son adversaire Amboy en 28 secondes et son homologue Newman en 25 secondes.

Princeton 61, Érié-Prophetstown 18 ; Princeton 66, Morrison 9 : Les Tigers ont remporté deux victoires à la Conférence de Three Rivers contre les Panthers et les Mustangs à Erie.

Les doubles vainqueurs de Princeton étaient Andrew Peacock (chute en 3:25 ; chute en 46 secondes) à 126 ans, Carlos Benavidez (décision 16-7 ; décision 7-6) et Casey Etheridge (chute en 53 secondes ; décision 8-1) à 152.

Les combats simples gagnants ont été John Bussard (décision 8-4) à 106, Augustus Swanson (chute en 1:38) à 113, Kaydin Gibson (chute en 1:05) à 120, Ace Christiansen (chute en 3:35), Augie Christiansen (tombé en 2:27), Carson Etheridge (tombé en 34 secondes) à 170 et Cade Odell (tombé en 1:53) à 285.

QUILLES DE GARÇONS

La Salle-Pérou 3 473, Ottawa 2 890 : Ethan Picco a lancé une série 615 pour aider les Cavaliers à une victoire de la Conférence Interstate 8 à Ottawa.

Chance Hank a lancé un 614 pour LP, tandis que David Lawrence a ajouté un 613.

BASKET-BALL HOMME JUNIOR COLLEGE

Milwaukee Area Tech 97, Vallée de l’Illinois 74 : Les Eagles sont tombés sur la route des Stormers.

BASKET-BALL FÉMININ JUNIOR COLLEGE

Milwaukee Area Tech 79, Vallée de l’Illinois 53 : Les Eagles ont abandonné le concours sur route aux Stormers.