Bilan sportif de NewsTribune du vendredi 19 mai 2023

Le junior de Princeton, Morgan Foes, s’est qualifié pour la finale du disque lors de la rencontre d’athlétisme de classe 2A de l’IHSA à Charleston. Les ennemis ont lancé le disque à 34,98 mètres lors des préliminaires de vendredi, en quatrième place lors de la finale de samedi.

Les ennemis ont également participé au lancer du poids, mais n’ont pas avancé, terminant 17e avec un lancer de 10,42 mètres.

Elli Sines, étudiante en deuxième année à La Salle-Pérou, a réalisé un record personnel de 15,97 secondes au 100 mètres haies, terminant 14e.

La recrue de Princeton, Camryn Driscoll, a terminé 16e du 400 m en 59,78 secondes.

Athlétisme GARÇONS

À Taylor Ridge : Elijah House de Bureau Valley s’est qualifiée pour la rencontre d’État de classe 1A de l’IHSA dans deux épreuves individuelles et deux relais hors de la section Rockridge.

House a remporté le titre de section du 400 mètres en 51,46 secondes et s’est qualifié pour l’État du 800 m en terminant deuxième en 2:00,45. Il a couru avec Adrian Gallardo, Benjamin Roth et Maddox Moore pour se qualifier dans l’équipe de relais 4×800 dans un temps de qualification d’État de 8: 27,5, et avec Dylan Macklin, Roth et Gallardo pour avancer dans le 4×400 en 3: 34,68. Le Storm était l’un des 10 relais 4×400 à se qualifier pour l’état.

L’équipe de relais 4×400 de la coopérative Amboy composée de Joel Billhorn, Zane Murphy, Caleb Yonos et Kyler McNinch s’est qualifiée en 3:32.73.

Chez Kewanee : Connor Keinath de Henry-Midland est venu juste avant une place d’État hors de la section Wethersfield de classe 1A, se classant troisième au lancer du poids.

Le lancer de Keinath de 14,05 mètres n’a pas atteint la norme de qualification de 14,6 mètres.

BASE-BALL

Streator 5, La Salle-Pérou 2 : Seth Adams était 1 pour 2 avec deux buts sur balles et un point marqué alors que les Cavaliers ont perdu un match hors conférence lors de leur finale de saison régulière à Streator.

Billy Mini est allé 1 pour 4 avec un RBI pour LP (11-16), qui ouvre la Classe 3A Morris Regional contre Kankakee à 16h30 lundi au Dickinson Field à Oglesby.