Bilan sportif de NewsTribune du samedi 5 novembre 2022

L’équipe de football coopérative d’Amboy s’est ralliée de 10 points au quatrième quart samedi pour battre Milford-Cissna Park 30-28 dans un quart de finale de l’Illinois 8-Man Football Association.

MCP a augmenté 28-18 sur un touché de 20 verges par Mason Blanck lors du premier jeu du quatrième quart, mais les Clippers ont répondu immédiatement alors que Landon Whelchel courait pour un TD de 51 verges sur le premier jeu après le coup d’envoi pour couper le déficit à 28-24 avec 11:43 à jouer.

Trois jeux plus tard, face à un troisième essai, le quart-arrière du MCP Sawyer Laffoon a tenté de lancer pour le premier essai, mais la passe a été interceptée par Eddie Jones autour de la ligne des 40 mètres et est revenue à l’intérieur des 20.

Les Clippers ont ensuite affronté un quatrième et 12 au 20, mais Tucker Lindenmeyer a frappé Brennan Blaine sur une passe oblique et Blaine l’a emmené dans la zone des buts pour une avance de 30-28 avec 8:36 à jouer.

“Au moment des séries éliminatoires, vous avez besoin que les enfants interviennent et fassent des jeux – et tous nos garçons l’ont fait en seconde période”, a déclaré l’entraîneur d’Amboy, Scott Payne. “Notre défense a forcé deux revirements, et offensivement, nous avons pu faire courir le ballon, ce qui fait honneur à notre ligne offensive.”

MCP a eu une dernière chance, car il est entré dans la zone rouge dans la dernière minute.

Au quatrième et but de la ligne des 3 mètres, Tyler Neukomm a pris le terrain vers la droite et a tenté de courir vers la zone des buts, mais Jones a dépouillé le ballon près de la ligne de but et Quinn Leffelman a récupéré dans la zone des buts avec trois secondes. restant pour sceller la victoire.

“Absolument, cela en dit long sur notre défense”, a déclaré Payne. “Nous avions le dos contre le mur là-bas avec le match en jeu, et notre défense s’est levée et a fait un jeu.”

Whelchel a terminé avec 24 courses pour 174 verges et trois touchés, et Leffelman a ajouté 13 courses pour 98 verges et un score. Lindenmeyer a récolté 29 verges au sol et 36 verges par la passe, les deux passes étant allées à Blaine.

Les Clippers accueilleront un match de demi-finale la semaine prochaine contre St. Thomas More, qui a bouleversé la tête de série Decatur Lutheran / Mt. Pulaski 44-38 dans son match de quart de finale.

CROSS-COUNTRY ÉTUDIANT

A Peoria : Elijah House, senior de Bureau Valley, a couronné sa carrière en se classant 60 en 16: 43,91 lors de la rencontre d’État de classe 1A de l’IHSA samedi au parc Detweiller.

“C’était ce que j’étais classé pour être. J’aurais aimé faire un peu mieux, mais avec la pluie et tout, c’est prévu », a déclaré House. « Je veux dire que ce n’est pas amusant (courir dans des conditions difficiles), mais c’était en fait un peu amusant. J’aime bien quand la course est un peu plus difficile. J’aime travailler un peu plus dur, et puis la pluie me garde au frais, et ça rend juste un peu plus difficile pour tout le monde et c’est plus amusant pour moi.

Le deuxième étudiant de Mendota, Anthony Kelson, s’est classé 119e en 17: 15,49 lors de son premier voyage dans l’État.

Dans la course filles 1A, la senior de Princeton, Lexi Bohms, a terminé 113e en 20: 04,28.

“Lexi a fourni un bel effort”, a déclaré l’entraîneur de Princeton, Pat Hodge. «Elle n’était sortie que deux secondes plus lentement pour son premier mile que la compétition d’État de l’année dernière, qui a peut-être été peu rapide dans des conditions plus boueuses. A 2 miles, elle avait 15 secondes d’avance, ce qui dans les conditions était assez comparable à l’année dernière. Mais elle n’a tout simplement pas eu un dernier kilomètre au même niveau que l’an dernier. Cela était dû en partie au fait que la pluie a commencé à tomber assez fort juste au moment où ils approchaient de la marque des 2 milles. Je pense aussi que la compétition était un peu plus profonde en termes de talent au milieu du peloton cette année. Bien que Lexi ait eu 40 places de retard sur sa 73e place l’an dernier, elle n’avait que 21 secondes de retard sur le temps qu’il lui a fallu pour se classer 73e cette année. Lexi l’a poursuivi et n’avait tout simplement plus autant d’énergie dans le réservoir que l’année dernière. Elle a quand même eu une excellente saison et une belle carrière de cross-country à PHS.

NATATION FILLES

À la normale : La Salle-Pérou/Ottawa a obtenu deux cinquièmes places samedi à la Normal Community West Sectional, mais aucun Cavalier ne s’est qualifié pour la compétition nationale.

L’équipe de relais de 400 verges style libre composée d’Evvie Jeppson, Lily Miller, Kailey Goetsch et Clara Guglielmetti s’est classée cinquième en 4:04,18, tandis que Guglielmetti a nagé le 100 m libre en 57,42 secondes pour terminer cinquième de l’épreuve.

LP/Ottawa s’est classé septième parmi les 10 équipes avec 77 points. La communauté normale a gagné avec 268.

BASKET-BALL HOMME

Kirkwood 94, IVCC 76 : DeAndre Nobles a marqué 17 points samedi alors que les Eagles ont perdu un match hors conférence à Cedar Rapids, Iowa.

DeAndre Vortes a récolté 14 points, tandis que Dakota Deverteuil et Jalen Brown ont chacun ajouté 10 points pour IVCC (1-1), qui tirait de l’arrière 48-32 à la mi-temps.