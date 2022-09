Bilan sportif de NewsTribune du samedi 3 septembre

Jake Delaney a tiré un 72 samedi pour remporter le titre individuel au Rock Falls Invitational tout en menant St. Bede au championnat par équipe des petites écoles.

Les Bruins ont cardé un 323 pour battre Riverdale (332), Bureau Valley (339), Princeton (345), Hall (361), Newman (366), Alleman (459) et Dakota (506).

Brendan Pillion s’est classé troisième pour St. Bede avec un 78, tandis que Logan Potthoff (86) et Luke Tunnell (87) ont complété les scores des Bruins.

Les buteurs du Storm étaient Wyatt Novotny (82), Cooper Balensiefen (84), Seth Spratt (85) et Landon Birdsley (88).

Jaden Eggers de Princeton s’est classé cinquième avec un 79, tandis que Tyson Phillips (86), Karter Patterson (90) et Jarrett Carr (90) ont également contribué pour les Tigers.

Landen Plym et Grant Plym ont chacun cardé un 84 pour Hall. Josh Scheri (91) et Lukas Manrriquez (102) ont complété le score des Red Devils.

VOLLEY-BALL

À Rock Falls : Bureau Valley est allé 3-2 pour se classer troisième au Rock Falls Invitational samedi.

Le Storm est allé 2-1 en jeu de poule avant de perdre 25-14, 25-9 contre l’éventuel champion Rock Falls en demi-finale.

Bureau Valley a battu Riverdale 25-27, 25-20, 19-17 dans le match pour la troisième place.

Princeton a terminé sixième.

Les Tigresses sont allées 1-2 en poule avec une victoire sur Morrison (20-13, 20-15) et des défaites contre Riverdale (20-18, 21-19) et Rock Falls (20-11, 20-12).

Princeton a perdu 25-23, 25-16 contre Orion dans le match pour la cinquième place.

Natasha Faber-Fox a récolté 23 passes, 23 points, neuf récupérations et un as pour PHS (2-6), tandis que Miyah Fox a ajouté 29 récupérations, huit points et quatre as.

NATATION FILLES

Chez Sterling : Clara Guglielmetti s’est classée deuxième dans deux épreuves samedi alors que la coopérative La Salle-Pérou/Ottawa a ouvert la saison en terminant quatrième parmi huit équipes au Sterling Invitational.

Guglielmetti a terminé deuxième du 50 verges style libre en 27,49 secondes et du 100 m libre en 59,66 secondes.

FOOTBALL GARÇONS

DePue-Hall 3, Riverdale 2 : Les Little Giants ont remporté une victoire hors conférence samedi à Port Byron.

Mendota 7, Orion 0 : Jasiel Watson a marqué quatre buts pour mener les Troyens à une victoire vendredi à Mendota.

Johan Cortez a marqué une paire de buts, tandis que Sebastian Carlos a également marqué un but pour Mendota (9-0).

CROSS-COUNTRY MIXTE

Chez Orégon : Elijah House de Bureau Valley a été le meilleur finisseur de la zone à l’invitation de l’Oregon samedi, se classant huitième en 17:32.

Anthony Kelson de Mendota a terminé 11e en 17:41.

Dans la course des filles, Lexi Bohms de Princeton a mené les finisseurs de la zone en se classant 11e en 22:09.

Les coéquipières de Henry-Midland Daniella Bumber (15e, 22:25) et Taylor Frawley (20e, 23:33) ont également terminé dans le top 20.

FOOTBALL MASCULIN

IVCC 7, Malcom X 5 : Bahle Madè a marqué cinq buts et obtenu deux passes décisives vendredi pour mener les Eagles à une victoire hors conférence à La Salle.

Tyrese Baijnath a marqué deux buts et délivré une passe décisive pour l’IVCC (3-2).