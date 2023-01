Bilan sportif de NewsTribune du samedi 28 janvier 2023

Le junior Mendota Landon Bauer s’est classé 50e au tournoi de bowling de l’IHSA au St. Clair Bowl à O’Fallon.

Bauer a lancé une série de six matchs de 1 226 samedi, dont 681 lors des trois premiers matchs, pour terminer avec un total de 2 430 sur deux jours.

Charlie Hunter, senior de Salem, a remporté le titre d’État individuel avec 2 763, menant les Wildcats à la couronne par équipe avec 12 706 quilles.

BASKET GARÇONS

DePue 61, LaMoille 48 : Après avoir perdu contre les Lions deux fois plus tôt dans la saison, les Little Giants ont renversé la vapeur au premier tour du tournoi de conférence Little Ten à Somonauk.

DePue, tête de série no 9, avance pour affronter la no 1 Serena en quart de finale à 17h30 lundi.

Logan Dober a marqué 18 points pour le n ° 8 LaMoille, tandis que Josh Martin a ajouté 15 points.

NATATION GARÇONS

Chez Sterling : La Salle-Pérou/Ottawa s’est classé quatrième parmi cinq équipes au Sterling Invitational samedi.

Le relais libre de 200 verges de L-P composé de Chris Lowery, Jonathon Neu, Brian Lowery et Owen Phillips s’est classé deuxième en 1: 37,02.

Chris Lowery a aussi remporté le 100 m brasse en 1:06,77 et s’est classé troisième du 100 m libre en 55,86.

Phillips au 50 m libre (23,29), Brian Lowery au 200 QNI (2:16,48) et Bo Weitl au 100 m dos (1:02,21) ont terminé deuxièmes pour les Cavaliers.

BASKET FILLES

Salle 32, Marquette 29 : McKenna Christiansen a frappé un trio de 3 points en seconde période et a terminé avec un sommet de 14 points pour accompagner huit rebonds alors que les Red Devils ont tenu bon pour une victoire hors conférence à Spring Valley.

Toni Newton a ajouté 10 points, sept rebonds et trois contres pour Hall (14-11).

“Nous avons parlé à la mi-temps de la façon dont les tirs commenceraient à tomber, pour les deux équipes, et que nous devions rester positifs malgré la première mi-temps difficile”, a déclaré l’entraîneur de Hall, TJ Orlandi. “McKenna est sorti et a finalement réussi à faire tomber un 3 au milieu du troisième et je pense que cela a aidé tout le monde à se détendre et à jouer au basket.”

Sherard 54, Princeton 45 : Miyah Fox et Olivia Gartin ont marqué 12 points chacune alors que les Tigresses ont abandonné un crossover de la Conférence Three Rivers à Princeton.

Camryn Driscoll a ajouté neuf points pour Princeton (22-3), qui traînait 24-11 à la mi-temps et 42-28 après trois quarts.

« C’est ce que nous voulions à ce stade de la saison. Je pense que vous gagnez beaucoup, que vous devenez plutôt complaisant à l’entraînement et aux matchs et que vous pensez que vous êtes meilleur que vous ne l’êtes à ce stade de la saison », a déclaré l’entraîneur de Princeton, Darcy Kepner. C’est donc un bon test à faire. Ils vont être la tête de série n ° 1 dans la sous-section et maintenant nous savons à quoi nous allons faire face et nous nous améliorerons grâce à cela.

Amboy 47, Mendota 21 : Reanna Brant a récolté sept points, sept rebonds et trois blocs alors que les Trojans sont tombés dans un match hors conférence à Mendota.

Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 40, comté de Stark 22 : Les colverts ont remporté une victoire hors conférence à Henry.

BASKET-BALL HOMME

Milwaukee Area Tech 93, IVCC 73 : DeAndre Vortes et Tavarius Vinson ont marqué 14 points chacun alors que les Eagles ont perdu un match hors conférence à Oglesby.

Vijay Wallace a ajouté 10 points pour IVCC (9-14).

BASKET-BALL FÉMININ

Milwaukee Area Tech 86, IVCC 47 : Les Eagles ont perdu un match hors conférence à Oglesby pour tomber à 5-17.

QUILLES DE FILLES

Chez Dixon : Mendota s’est classé 16e et le comté de Hall-Putnam a terminé 18e du Dixon Invitational à 20 équipes.