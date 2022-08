Bilan sportif de NewsTribune du samedi 27 août

L’équipe de volley-ball du comté de Putnam a remporté trois matchs samedi pour remporter le Somonauk Invitational.

Les Panthers ont battu Hinckley-Big Rock (25-11, 25-21, 25-19), Somonauk (25-21, 25-19, 25-20) et Leland (25-7, 25-9, 25-17) . Tous les matchs étaient de trois sets dans le tournoi.

Tori Balma a récolté 46 passes, 29 points, cinq as, 11 attaques décisives, neuf récupérations et six blocs pour PC (3-3), tandis qu’Ava Hatton a contribué 21 points, six as, 20 attaques décisives et 16 récupérations.

À Spring Valley : Fieldcrest a remporté samedi le tournoi Hall Early Bird à huit équipes.

En poule, les Knights ont battu Hall (25-4, 25-18), Stark County (25-6, 25-10) et Sherrard (25-9, 25-23).

Fieldcrest a battu St. Bede 26-24, 25-20 en demi-finale.

Au championnat, les Knights ont battu Seneca 25-13, 25-22.

Allie Wiesenhofer a réussi 56 récupérations et 40 attaques décisives pour les Knights (5-0), tandis que Kaylin Rients a récolté 32 attaques décisives, sept as et quatre blocs.

À Springfield : La Salle-Pérou est allé 2-3 au Springfield Lutheran Crusader Classic.

Les Cavaliers ont battu Metro-East Lutheran (25-14, 25-15) et Riverton (25-18, 25-14) et perdu contre Springfield Lutheran (25-17, 25-15), Triad (25-20, 20- 25, 15-13) et Porta (25-19, 25-23).

FOOTBALL GARÇONS

Chez Orégon : Mendota a blanchi trois autres adversaires samedi pour remporter le tournoi de l’Oregon.

Les Troyens ont blanchi Orion 4-0 et Riverdale 9-0 avant de battre Sterling 3-0 en championnat.

Johnathan Cortez a marqué deux buts contre Orion, tandis que Jasiel Watson a inscrit un but et une passe décisive et Izaiah Nanez a ajouté un but.

Contre Riverdale, Johan Cortez a marqué trois buts, tandis que Nanez, Watson, Sebastian Carlos, Mauricio Martinez, David Casas et Eli Arjes ont inscrit un but chacun.

Johnathan Cortez a marqué les trois buts de la finale pour le MHS (7-0), qui a surclassé ses adversaires 46-0.

A Earlville : La Salle-Pérou s’est classé deuxième de la guerre d’Earlville lors du tournoi 34 samedi.

Les Cavaliers ont battu les hôtes des Red Raiders en tirs au but lors du premier match de samedi avant de perdre 5-0 contre Geneseo lors du match pour le titre.

Contre Earlville, Gio Garcia a marqué comme LP et Earlville a joué pour un match nul 1-1.

Les Cavs ont battu les Red Raiders 4-3 en tirs au but pour remporter la victoire avec des buts de Garcia, Seth Adams, Rylee Hernandez et Adrian Gonzalez.

Erick Laurrabaquio a fait un arrêt PK pour LP.

Diego Vazquez a marqué le seul but d’Earlville en temps réglementaire sur une passe de Griffin Cook.

Garrett Cook a effectué six arrêts.

Les Red Raiders ont terminé troisièmes.

DePue-Hall a remporté deux matchs samedi, battant Yorkville Christian 4-0 et Kewanee 2-1.

Francisco Moreno a marqué deux buts contre Yorkville Christian, tandis que Juan Rigoberto et Cruz Martinez en ont inscrit un chacun.

Moreno et Osvaldo Morales ont marqué un but chacun contre Kewanee.

TENNIS FILLES

Chez Sycomore : La Salle-Pérou s’est classé deuxième au tournoi de double Sycamore samedi.

Carlie Miller et Ava Lannen ont remporté le tableau de double n ° 1, tandis que les Cavaliers ont obtenu la deuxième place d’Izzy Pohar et Kaylie Reese au n ° 2 et Grace Pecchio et Eve Cervantes au n ° 6 ainsi que la troisième place d’Elena Leone. et Kylee Halm au n ° 3, Izzy Pecchio et Raleigh Leininger au n ° 4 et Bri Keith et Rylee Waite au n ° 5.

Chez Sterling : Mendota s’est classé deuxième au tournoi Newman samedi.

Les Troyens ont engrangé sept points pour terminer derrière Guilford (12). Princeton (6) a terminé troisième, tandis que St. Bede (2) a terminé septième à égalité.

Pour Mendota, Natalia Salinas est allée 2-1 en simple n ° 2, Alexis Finley et Isabelle Escatel sont allées 2-1 en double n ° 1 et Karli Miars et Mariah Figueroa étaient 2-1 en double n ° 2.

Princeton a vu une paire de participants terminer 2-1 à Emilee Merkel au n ° 2 en simple et Kambri Fisher et Katie Kammerer au n ° 2 en double.

Les Bruins ont remporté chacun une victoire d’Alyssa Shirz et de Brianna Torres au double n ° 1 et de Shirz et Mia Morrow au double n ° 2.

GOLF GARÇONS

Chez Mc Nabb : Le comté de Putnam s’est classé deuxième lors de son propre Putnam County Scramble samedi au Edgewood Park Golf Club.

Les Panthers ont cardé 12 sous la normale pour terminer derrière Peoria Christian (15 sous). Hall a terminé troisième à 11 sous, remportant un bris d’égalité avec Fieldcrest basé sur le trou n ° 14 et Henry-Senachwine a terminé huitième à 6 sous.