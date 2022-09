Bilan sportif de NewsTribune du samedi 24 septembre 2022

Carter Fenza et Coleman Rundle de La Salle-Pérou se sont combinés pour tirer un 74 samedi pour remporter la Mendota Modified Ryder Cup au Mendota Golf Club.

Le duo a aidé les Cavaliers à se classer deuxième en équipe avec un 242.

Ottawa a gagné avec un 230, tandis que Princeton (244) s’est classé troisième, St. Bede (245) a terminé quatrième, Bureau Valley (249) a terminé sixième, Hall (253) a terminé septième, Putnam County (261) a terminé huitième et Mendota (269) était 11e parmi les 12 équipes.

Les cousins ​​​​Landen et Grant Plym ont mené les Red Devils en se classant troisièmes avec un 76, tandis que Jaden Eggers et Karter Patterson de Princeton ont terminé quatrièmes avec un 76.

Wyatt Novotny et Seth Spratt ont rythmé le Storm en prenant la cinquième place avec un 76, et Jake Delaney et Brendan Pillion de St. Bede ont terminé sixièmes avec un 77.

Logan Keesee et Jacob Edens ont mené le comté de Putnam avec un 82, tandis que Jack Mikolasek et Braden McPheeters étaient la meilleure équipe des Trojans avec un 87.

TENNIS FILLES

A La Salle : La Salle-Pérou s’est classé deuxième de son propre Lady Cavs Invitational samedi.

Carlie Miller s’est classée deuxième au n ° 1 en simple pour LP, tandis qu’Izzy Pohar et Kaylie Reese ont terminé deuxièmes au n ° 2 en double.

Toujours pour les Cavaliers, Emmie Hachenberger et Ava Lannen ont pris la troisième place du double n ° 1.

FOOTBALL

Coopérative Amboy 44, Orangeville 0 : Eddie Jones a couru pour deux touchés et a couru pour un autre alors que les Clippers ont remporté une victoire samedi à Orangeville.

Jones a couru pour un TD de 7 verges au premier quart alors qu’Amboy prenait une avance de 6-0.

Jones a lancé une passe TD de 3 verges à Brennan Blaine pour couronner un deuxième quart de 24 points pour les Clippers.

Landon Whelchel s’est libéré pour une course de TD de 76 verges et Quinton Leffelman a couru pour un TD de 51 verges dans la seconde alors que les Clippers ont construit une avance de 30-0 à la mi-temps.

Jones a couru pour un TD de 65 verges et Whelchel a ajouté un score de 3 verges au sol en seconde période pour Amboy (4-1).

FOOTBALL GARÇONS

Mendota 3, Monmouth-Roseville 1 : Les chevaux de Troie ont remporté une victoire à la conférence Three Rivers samedi à Monmouth.

Earlville 6, Vallée Stillman 2 : Les Red Raiders ont remporté une victoire hors conférence samedi à Earlville.

Kaneland 3, La Salle-Pérou 1 : Les Cavaliers sont tombés lors d’un match de la conférence Interstate 8 samedi à Maple Park.

Alleman 2, DePue-Hall 1 : Les Little Giants ont perdu un match hors conférence samedi à DePue.

CROSS-COUNTRY MIXTE

Chez Sterling : Erik Garcia de La Salle-Pérou a été le meilleur finisseur de la zone au Rock River Run samedi, en courant 17:04 pour se classer 37e.

Augustus Swanson était le meilleur coureur de Princeton puisqu’il a terminé 88e en 18: 11,8.

Chez les filles, Lexi Bohms de Princeton a mené les coureurs de la région en se classant 41e en 20: 35,9, tandis qu’Anya De La Luz de La Salle-Pérou a terminé 58e en 21: 11,5.

Chez Hercher : Caleb Krischel de Fieldcrest a couru en 17: 22,4 pour se classer 11 au Herscher Invitational samedi.

Chez les filles, Clare Phillips s’est classée 29e en 22:36,1 pour mener les Knights à une cinquième place.

Chez Kewanee : Elijah House de Bureau Valley a couru samedi à 17h15 pour se classer deuxième du Boiler Invitational.

Anthony Kelson de Mendota a terminé cinquième en 17:33.

La coopérative d’Amboy s’est classée deuxième en équipe avec 42 points, à seulement deux derrière le champion IVC.

VOLLEY-BALL

Chez Braidwood : Le comté de Putnam s’est classé sixième au tournoi Reed-Custer samedi.

En poule, les Panthers se sont séparés avec Momence (15-25, 25-14), Unity (25-22, 18-25) et Mendota (25-22, 23-25) et ont perdu contre De LaSalle (25-15, 25-21).

Le comté de Putnam a perdu 26-24, 25-13 dans le match pour la cinquième place.

Tori Balma a récolté 62 passes décisives, 19 points, cinq as, 15 éliminations, 15 récupérations et trois contres pour PC (10-7-3), tandis que Maggie Richetta a ajouté 26 éliminations, 21 récupérations, cinq contres, 18 points, un as et deux. assiste.

FOOTBALL MASCULIN

IVCC 4, banlieue sud 2 : Carlos Sousa a marqué deux buts samedi pour aider les Eagles à remporter la victoire à La Salle.

Tyler Marconi et Bahlebonke Made ont chacun inscrit un but et une passe décisive pour IVCC (8-3).

VOLLEY-BALL FÉMININ

À Sugar Grove : L’IVCC est allé 1-1 samedi au tournoi Crossover de la région IV à Waubonnee.

Les Eagles ont perdu contre Lake County 28-26, 23-25, 27-25, 25-16 avant de mettre fin à une séquence de 14 défaites consécutives avec une victoire de 28-26, 25-22, 25-19 sur Olive-Harvey.

Contre Lake County, Grace Landers a récolté 19 passes décisives, 11 récupérations et sept as, tandis qu’Ella Sibert a réussi 14 attaques décisives.

Erica Antle a récolté 16 récupérations et 12 passes décisives contre Olive-Harvey, tandis que Sibert a contribué 10 attaques décisives pour IVCC (2-14).

BASEBALL ÉLEVÉ JUNIOR

Peru Catholic 10, Mazon-Vérone-Kinsman 0 (5 auberge): Le catholique péruvien a remporté le championnat de section B de classe 1A de l’IESA samedi au Pérou.

Peru Catholic (16-0) avance pour affronter Pekin Rankin (20-1) en quart de finale d’État à 9 h 30 vendredi au Eastside Center à East Peoria.

El Paso-Gridley 8, Pérou Parkside 7 (7 auberge) : Peru Parkside a perdu en manches supplémentaires dans le championnat de section B de classe 2A de l’IESA samedi à Heyworth.

Parkside termine 9-3.