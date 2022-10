Bilan sportif de NewsTribune du samedi 1er octobre 2022

L’équipe de baseball catholique du Pérou s’est classée deuxième du tournoi d’État de classe 1A de l’IESA samedi.

Le Peru Catholic a battu Joliet St. Raymond 10-0 en cinq manches en demi-finale samedi matin avant de perdre 8-6 contre Gifford dans le match pour le titre.

Luke Bryant a frappé deux coups de circuit, réalisant quatre points et marquant deux fois contre St. Raymond.

Ranbir Saini était 2 en 3 avec deux points produits, Owen Zborowski est allé 2 en 3 avec un point et un point produit, Jaxon Pinter a produit un point et Gavin Lamboley, Bobby Rios, Niko Pappas-Anniballi et Chase Riva ont chacun marqué un point.

Pinter a remporté la victoire sur le monticule, accordant un coup sûr tout en retirant six frappeurs et en marchant un en 3 2/3 manches.

Dans le match pour le titre, Peru Catholic a pris une avance de 3-0 avant que Gifford ne marque cinq points en fin de troisième manche.

Peru Catholic a marqué un point dans chacune des quatrième, cinquième et sixième manches, mais Gifford en a marqué deux en quatrième et un en sixième pour remporter le championnat.

Peru Catholic termine la saison 18-1.

FOOTBALL GARÇONS

Earlville 5, DePue-Hall 0 : Trenton Fruit a marqué deux buts samedi alors que les Red Raiders ont remporté une victoire dans la Little Ten Conference à DePue.

Ryan Browder a marqué un but et récolté trois passes, Diego Vazquez a inscrit un but et une passe et Griffin Cook a ajouté un but pour Earlville.

Rochelle 4, La Salle-Pérou 2 : Les Cavaliers ont perdu lors du match pour la troisième place du tournoi de conférence Interstate 8 samedi à Sycamore.

Normal U-Haut 3, Mendota 1 : Les Trojans ont perdu au Great River Classic samedi à Burlington, Iowa.

VOLLEY-BALL

Chez Orion : Princeton s’est classé sixième au Charger Classic samedi.

En poule, Princeton a battu Monmouth United 21-25, 26-24, 15-9 et a perdu contre Orion (25-17, 25-22) et Knoxville (23-25, 25-16, 25-13).

Les Tigresses ont perdu 25-23, 25-16 contre Monmouth-Roseville dans le match pour la cinquième place.

Olivia Gartin a récolté 33 attaques décisives et 13 récupérations et a été nommée dans l’équipe de tous les tournois, tandis que Nathasha Faber-Fox a récolté 66 passes, 22 points, quatre as et 21 récupérations.

CROSS-COUNTRY MIXTE

Chez Elmwood : Elijah House a couru un 16: 19.8 samedi pour se classer 10 au Elmwood Invitational.

Caleb Krischel de Fieldcrest s’est classé 20e parmi les 202 coureurs en 16:38.9.

Chez les filles, Clare Phillips de Fieldcrest s’est classée 52e en 21: 22,4.

A Peoria : Lexi Bohms de Princeton a couru un 20: 21.57 pour se classer 91e parmi 249 coureurs dans la division 1A / 2A du Peoria Invitational samedi à Detweiller Park.

Chez les garçons, Augustus Swanson a mené les Tigers en terminant 212e sur 292 coureurs en 18:04.38.

FOOTBALL MASCULIN

Triton 3, CCIV 2 : Zusipheyena Gxarisa et Bahlebonke Made ont chacun marqué un but samedi alors que les Eagles s’inclinaient à La Salle.

Colin Hart a effectué 11 arrêts pour IVCC (9-4).

FOOTBALL FÉMININ

Triton 10, IVCC 0 : Les Eagles (0-8) ont réussi un tir au but lors d’une défaite samedi à La Salle.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Chez Cicéron : IVCC a perdu deux matchs samedi au Morton Triangular, perdant 25-15, 25-18, 25-19 contre Madison et 25-12, 25-16, 25-19 contre Morton.

Erica Antle a récolté 18 passes et 11 récupérations contre Madison et 12 passes et 15 récupérations contre Morton, tandis qu’Ella Sibert a réussi 19 attaques décisives lors des deux matchs des Eagles (2-18).